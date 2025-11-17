Da Klimt a Van Gogh una settimana di aste record

Il mercato dell'arte si prepara a una settimana di emozioni forti, con in ballo cifre da capogiro: oggi comincia infatti a New York una serie di aste con protagonisti di tutto rispetto, da Klimt a Monet, da Van Gogh a Rothko, da Picasso a Frida Kahlo e Basquiat, suddivisi fra Sotheby's, Christie's e Phillips. Ecco che cosa ci aspetta (e che cosa aspettano i collezionisti più danarosi).

Da Sotheby's, un trio di opere di Gustav Klimt provenienti dalla Collezione Lauder, con al vertice Bildnis Elisabeth Lederer, ritratto capolavoro della figlia dei principali mecenati dell'artista, sfuggito ai nazisti (che lo avevano confiscato) e a un incendio, stimato 145 milioni di euro, che si prepara a battere qualche record. Gli altri due Klimt sono Blumenwiese (77 milioni di euro) e Waldabhang bei Unterach am Attersee (68 milioni). E poi c'è Piles de romans parisiens et roses dans un verre di Vincent van Gogh (38 milioni di euro), una natura morta, parte della Pritzker Collection. Ma anche El sueño (La cama) di Frida Kahlo (38-57 milioni), un autoritratto del 1940, e Crowns (Peso Neto) di Jean-Michel Basquiat (33-42 milioni). Infine Yves Klein, con Sculpture éponge bleue sans titre (SE 167): 13-17 milioni di euro, per una delle sei grandi sculture in spugna blu del 1959.

Da Christie's ci sono le Nymphéas di Claude Monet del 1907, stimate 38-57 milioni di euro e La Lecture (Marie-Thérèse) di Pablo Picasso, prezzo intorno ai 38 milioni di euro. E poi ci sono Mark Rothko con No.

31 (Yellow Stripe) valutato 47 milioni, Piet Mondrian con Composition with Red and Blue (19-28 milioni), Max Ernst con Le roi jouant avec la reine, scultura creata nell'estate del '44 a Long Island (13-17 milioni di euro), Henri Matisse con Figure et bouquet (Tête ocre) (14-23 milioni).

Da Phillips invece il protagonista è Francis Bacon con il suo Study for Head of Isabel Rawsthorne and George Dyer, un piccolo dipinto del 1967 stimato 12-17 milioni di euro.