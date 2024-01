The Kolors: "A Sanremo faremo ballare tutti"

Una nuova vita e una nuova consapevolezza, per The Kolors. E come accade nelle belle storie musicali, tutto parte dal suono. Il successo di Italodisco è stato uno schiaffo funky sull'estate e, dagli ascolti pre-Festival, gli addetti ai lavori hanno dispensato ottimi giudizi su Un ragazzo una ragazza, il brano che la band milanese (con cuore napoletano) porterà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. «Siamo felicissimi di una cosa soprattutto: spiega il cantante Antonio Stash Fiordispino che si parli di suono identificabile di The Kolors. Avere un'identità sonora è la cosa più importante per un artista».

La canzone attesa all'Ariston avrà, ancora una volta, una colonna vertebrale funky e, assicura Stash, «abbiamo tutte le intenzioni di coinvolgere la platea nella nostra performance. L'orchestra ci darà una mano, lo abbiamo già testato nelle prove: i musicisti non faranno il classico tappetone».

La storia che la band racconterà sul palco è romantica: «Eravamo tutti insieme in treno, fermi alla Stazione Centrale di Milano e prosegue Stash dal finestrino assistevamo alla scena di un ragazzo che tentava un approccio con una ragazza. Cercava di rompere il ghiaccio e questo ci ha fatto riflettere su come, nell'epoca del digitale e dell'approccio on line, buttarsi dal vivo sia ormai una gran fatica». Il mondo cambia, e chissà se come cambiamento porterà allori al Festival. Qualche certezza in più viene dal sapere che il brano dei The Kolors è stato uno dei primi scelti da Amadeus per questa edizione: «Amadeus la sentì quasi un anno fa, in versione però diversa da come è oggi. Di mezzo c'è stato il successo e le scelte di arrangiamento di Italodisco». La cover attesa al Festival sarà quasi certamente un medley, il partner in duetto «sarà un nostro sogno realizzato». Dopo il Festival The Kolors torneranno live: il 3 aprile sono attesi al Forum di Assago.