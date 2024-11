L'"ardente pazienza" dei vigili del fuoco

Ascolta ora 00:00 00:00

«Un'ardente pazienza. Il corpo dell'uomo tra terra, acqua, aria e fuoco» è il titolo del reading teatrale che andrà in scena stasera a partire dalle 20.30 al Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul Muro, 2. Una serata aperta a tutti i cittadini, organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano e con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune di Milano, la rappresentazione artistica, che sarà condotta dalla giornalista Camilla Manconi, si incentra su otto monologhi del drammaturgo goriziano ma milanese d'adozione Massimiliano Finazzer Flory accompagnato nella circostanza dalla Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Finazzer Flory, narra agli spettatori un disegno immaginario della storia dell'umanità, modificata in questo caso dall'azione salvifica dei vigili del fuoco e servendosi per lo scopo delle proiezioni di opere d'arte rappresentative dei grandi eventi storici.

Attese stasera nel corso diverse personalità del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e del tessuto sociale del capoluogo lombardo e milanese nonché i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fra cui il Capo del Corpo Nazionale Carlo Dall'Oppio e naturalmente il neo comandante del comando provinciale di Milano Calogero Turturici.

Nel foyer del Teatro Dal Verme, saranno inoltre esposte al pubblico per l'occasione alcune opere della collezione itinerante «Vigilinarte» 2024.

«La Storia si fa anche con i se e con i ma commenta Finazzer Flory - La storia è giudizio ma anche narrazione. E allora perché non pensare ai Vigili del Fuoco dentro la storia dell'arte? Ad affrontare con pazienza il fuoco della letteratura? Scopriremo storie sorprendenti».

«Il mio impegno è teatro civile perché dobbiamo lottare con il fuoco e contro di esso - prosegue il drammaturgo -. Sta a noi capire quando brucia e quando riscalda. È inutile pensare ai vigili del fuoco senza capire che sono ormai tra noi per acqua, per la terra, per l'aria istituzione che insegna passione e professione con il silenzio tipico degli eroi. Non è tutto dovuto il loro ruolo ed è a mio avviso uno dei volti dell'Italia migliore, della brava gente tricolore. Il teatro si fa pubblico quando ci tocca da vicino tutti come coscienza che si fa esperienza comune».

«Lo spettacolo è un tributo al corpo dei vigili del fuoco ed è connesso, anche se con un po' di anticipo, con la festività di Santa Barbara che si celebra il 4 dicembre - ci dice il comandante

Turturici -. Finazzer Flory ci ha voluto protagonisti, immaginando la storia del mondo come se i vigili del fuoco ci fossero stati sin dall'inizio della creazione, quindi si tratta di una revisione della storia dell'umanità».