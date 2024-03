Lady Gaga riappare con «Joker 2» e nuovi brani

In effetti era sparita dalle scene. Ma Lady Gaga è sempre capace di reinventarsi come peraltro dimostra da quindici anni, da quando ha pubblicato Poker face diventando una popstar globale. L'altro giorno ha compiuto 38 anni e sui social ha confermato che «sto scrivendo alcune delle mie migliori canzoni. Scrivo canzoni pop sin da bambina e sono senza parole al pensiero di poter ancora fare ciò che amo. Quest'anno sarà un anno importante e significativo per noi, lo so». Dopotutto, l'ultimo disco pubblicato da Lady Germanotta è Chromatica di quattro anni fa, seguito a pochissima distanza Love for sale inciso con il gigante Tony Bennett. Poi è stato tempo di House of Gucci, di incontri con i giornalisti in giro per il mondo, di Festival cinematografici e di apparizioni qui e là.

Ora è il tempo di tornare.

Di sicuro c'è il ritorno nei cinema a fine ottobre di Joker 2 - Folie à deux che, a seconda delle prime indiscrezioni, sarà una sorta di musical con quindici brani di sicuro rilievo popolare. Lady Gaga sarà al fianco di Joaquin Phoenix (nei panni di Arthur Fleck, ossia Joker) nel ruolo di Harley Quinn che in Joker 1 è stato rivestito da Margot Robbie. «Mi sono preparata per mesi - ha scritto a febbraio - sviluppando il mio personaggio per Joker, poi ho girato Joker per molto tempo ed è stato un periodo molto introspettivo, ho gestito la mia start-up Haus Labs, svolto attività filantropiche e inoltre ho lavorato al montaggio del film The Chromatica Ball. Posso dire per la prima volta in molti anni che il mio amore per l'arte, la musica, la moda e il supporto alla comunità non è mai stato più appagante. Magari non condivido tanto di me stessa online come ho fatto in passato, ma spero che voi sappiate che questo periodo per me è stato estremamente curativo ed ha ricaricato il mio cuore, la mia mente e il mio corpo, ma anche la mia creatività».

In sostanza, ha ricaricato le pile e si è preparata alla sfida più importante della sua carriera: rinnovare Lady Gaga restando Lady Gaga.