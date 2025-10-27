L'affordable luxury si ritrova nell'essenzialità e nel dettaglio

L'orologio di pregio, accessibile, è una prerogativa che pochissimi brand possono vantare e, tra questi, si distingue in modo chiaro Frederique Constant, un brand che annovera oltre trenta calibri in-house, anche complicati, offerti su livelli di prezzo assolutamente sorprendenti.

La qualità Swiss Made si sposa con uno stile classico, equilibrato, elegante, comunque riconoscibile, in cui le soluzioni estetiche, seppur con tocchi di contemporaneità, si muovono su tracciati squisitamente tradizionali. In un simile ambito, seppur alimentata dal calibro al quarzo FC-206 (batteria della durata di 5 anni), spicca una proposta pensata per adattarsi egregiamente sia a polsi maschili che femminili, dato un diametro da 37 mm ed uno spessore contenuto in 7,65 mm, resa particolare da una soluzione estetica molto incisiva. Infatti, il motivo cannelé, normalmente impiegato sulla lunetta, è stato trasferito, in rilievo, sul rehaut, a configurare i tratti di una moneta, tanto da denominare il modello Classics Moneta Moonphase, declinato in acciaio e in acciaio PVD oro giallo. Sui quadranti, rispettivamente, blu e argenté a finitura soleil, dagl'immancabili riflessi luminosi radiali, è discreta ma assoluta protagonista l'indicazione delle fasi lunari al 6, in cui il profilo ad onda soprastante il disco di funzione, accoglie il raffinato motivo azurée, a disegnare i diversi momenti del nostro satellite lungo i 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi del periodico ciclo.

La pura essenzialità grafica si manifesta, poi, negli indici sfaccettati a punta di lancia e applicati, percorsi dalle classiche sfere Dauphine, evidentemente ton sur ton con la cassa, dai profili morbidi, esplicitati sulla lunetta scalinata e con anse compatte a staccare delicatamente dalla curvatura.

Queste definizioni estetiche sono completate, nel caso della versione PVD oro giallo, da cinturino in pelle di vitello effetto coccodrillo, mentre, per l'acciaio, il bracciale a maglia milanese per la prima volta in questa collezione conferisce un impatto vintage all'insieme, oggi, di tendenza.