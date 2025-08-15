L'annuncio choc di Concato: "Ho un tumore, stop al tour"

L'annuncio è arrivato a ridosso di Ferragosto. Nel pieno della spensieratezza estiva, uno choc per i tantissimi fan di Fabio Concato (foto). Forse qualcuno dei suoi affezionati aveva già sospettato qualcosa, quando i concerti di luglio e agosto erano stati annullati, ma di notizie non ce n'erano. Invece è stato lo stesso cantautore a confessare al suo pubblico le ragioni di quella sospensione improvvisa del suo tour: un tumore. Quella parola brutta che fa paura a tutti. Un post, pubblicato ieri sera, ha chiarito i dubbi e lasciato cadere un velo di tristezza e di preoccupazione: "Cari Amici - scrive Concato nel messaggio -, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore".

Il cantautore milanese, al secolo Fabio Piccaluga, 72 anni compiuti il 31 maggio scorso, ha subito cercato di rassicurare i fan: "Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito". Parole di serenità, che certamente lo rendono ancora più vicino al cuore delle tante persone che da anni lo seguono.

Già a fine giugno, Concato aveva interrotto il suo tour estivo. Poi era stata annunciata la cancellazione delle date previste per luglio e agosto. Come motivazione per l'annullamento dei concerti in programma era stata diffusa la notizia generica di una causa dovuta a "motivi di salute e accertamenti medici". E in effetti è proprio la salute del cantante, autore di brani celebri e amati come Fiore di maggio, M'innamoro davvero e Rosalina, il vero motivo dello stop; forse un motivo anche più grave e inaspettato di quanto i fan potessero immaginare.

Il messaggio che Concato ha scritto per i fan si conclude con parole di affetto e gentilezza, quelle che da sempre contraddistinguono

la sua opera di cantautore e che sicuramente avranno commosso i suoi fan: "Ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio".