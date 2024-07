L'anteprima di Abatantuono e cento film in gara al Giffoni

Ascolta ora 00:00 00:00

Un festival che non smette mai di stupire. E che rimane sempre aggiornato con le nuove tendenze. Il cinema e la serialità italiana e internazionale saranno protagonisti dell'edizione 54 del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio. Gli oltre 5000 giurati, suddivisi in fasce di età e provenienti da 33 Paesi nel mondo, saranno chiamati a valutare oltre 100 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi (in arrivo da 30 paesi), sui temi complessi come le discriminazioni, i conflitti, le difficoltà di essere genitori e figli, la scoperta della sessualità ma anche sull'importanza dello sport e la bellezza di non riconoscersi in un'etichetta. E ancora nell'edizione 54 saranno cinque le anteprime con il meglio della produzione e distribuzione italiana e 26 gli eventi speciali. Si partirà con la presentazione de L'ultima settimana di settembre con Diego Abatantuono (nella foto), che uscirà il 16 settembre, e ancora Parikrama - La storia di Lala con Marco Leonardi e Cristina Donadio; Ozi - La voce della foresta di Tim Harper, prodotto da Leonardo Dicaprio; Il magico mondo di Harold, il nuovo film di Carlos Saldanha; Come far litigare mamma e papà con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Valentina Barbieri e Gianluca Ansanelli.

Oltre 26, invece, gli eventi speciali, tra cui l'attesissima presentazione di Parthenope di Paolo Sorrentino con Celeste Della Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo; il regista premio Oscar sarà in collegamento per rispondere alle domande dei giurati in sala. E ancora: Tutto chiede salvezza 2 con la proiezione del primo episodio della nuova stagione.

Tra gli eventi speciali anche Sul più bello - la serie con la presenza di tutto il cast; Sospesi di Paolo Ruffini con gli ospiti della Comunità di San Patrignano; Valeria Golino con L'arte della gioia insieme a Tecla Insolia, Alma Noce e Giuseppe Spata; il progetto pedagogico di Ciaopeople Metamostri; e Il ragazzo dai pantaloni rosa, con la presenza della madre di Andrea, il ragazzo protagonista del film che portava come sé il peso del bullismo prima di togliersi la vita.