L'Ariston fa boom in radio, Mahmood è già il più trasmesso

Che fosse uno dei brani musicalmente più moderni si era capito al primo ascolto. Purtroppo la classifica finale non ha reso abbastanza giustizia (sesto posto). Però ci pensa la radio. Il brano Tuta gold di Mahmood (nella foto) risulta già quello più trasmesso dalle radio con un'audience complessiva superiore ai 15 milioni di ascolti ed è al primo posto nella classifica EarOne Airplay di Sanremo. Al secondo posto c'è Annalisa con Sinceramente e poi Angelina Mango con La noia, che è in terza posizione con 1434 passaggi su 123 emittenti. Bene anche Un ragazzo una ragazza di The Kolors con quasi 11 milioni di ascolti e Apnea di Emma con oltre nove milioni. Invece Geolier è al sesto posto con I p' me, tu p' te mentre all'ultimo posto c'è Il Tre con Fragili. Lo scorso anno nei giorni del Festival il brano più trasmesso dalle radio era Due vite di Marco Mengoni, seguito da Due di Elodie e Supereroi di Mr. Rain.

Insomma inizia un altro Festival, quello delle radio, che per quanto riguarda le canzoni è persino più importante del piazzamento in classifica. È questo il momento nel quale alle canzoni in gara tocca il «next step», ossia il passaggio successivo, quello che potrebbe trasformare il concorrente di un festival in una canzone che aderisce alla vita di tutti i giorni e potrebbe pure diventare un classico.

Nel passato è capitato tante volte che brani magari sottovalutati all'Ariston o addirittura ignorati si siano poi rivelati successi giganteschi. Tanto per fare un esempio, Laura non c'è di Nek, arrivato settimo al Festival del 1997 ma diventato uno dei più ascoltati di sempre.