Il Latin Festival balla al ritmo energico dei "Gente de Zona"

Premessa: chi ha avuto la fortuna di vivere gli anni d'oro del Festival Latinoamericando ideato dal grande indimenticato promoter argentino Juan Josè Fabiani, potrebbe avere un po' di commozione ricordando le stagioni estive con grandi concerti di artisti del calibro di Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e tanti altri immensi interpreti del panorama musicale sud e latino americano. Quella stagione è ormai lontanissima, ma a Milano c'è ancora chi propone manifestazioni dal sapore latino, anche se in chiave certamente più commerciale.

È il caso del Milano Latin Festival che si svolge nell'ex area Expo, nella fattispecie al MIND - Milano Innovation District. Il format della manifestazione che dura fino al 10 agosto prevede tre piazze da ballo, ovvero tre aree dedicate ai generi musicali più pop e amate dai latinos (salsa, bachata, reggaeton) con dj set, concerti live e feste a tema (Ladies Night, Schiuma Party, Carnaval fuori stagione). Non mancano ristoranti e street food: due locali cittadini (tra cui Aires Criollos e Ta Bonito) e sette corner distribuiti tra i tipici churros, ceviche, tacos e cocktail.

Il mese di luglio si sta rivelando una chicca per gli appassionati dei generi urban e bachata a salsa e pop romantico. Tra i momenti clou ricordiamo il ritmo caliente di Prince Royce e Beéle & Ryan Castro, il carisma storico di Gente de Zona, la potente salsa di Grupo Niche & Silvestre Dangond, e l'atteso ritorno degli argentini Erreway, con la loro carica nostalgica. Senza dimenticare le note indie pop di Rawayana ed Elena Rose. A inaugurare il mese sono stati tre paladini dell'urban-latina: Yailin la Más Viral (república Dominicana), la pop-star trap argentina La Joaqui, e il DJ colombiano Daiky. Poi è stata la volta di Prince Royce, il cantante statunitense di origine dominicana, tra i più amati interpreti di bachata moderna. Nota per hit come Stand by Me ed El Clavo, Royce ha portato sul palco un mix di romanticismo e ritmo urbano. E della carismatica Gloria Trevi, icona della musica latina con una carriera lunga e celebri brani pop rock.

Gli aficionados attendono però con ansia il concerto di stasera, quando salirà sul palco il duo cubano Gente de Zona, artefici di hit da miliardi di stream e star già presente al Festival di Sanremo nel 2020. Originari dell'Avana, il duo è composto da Alexander Delgado e Randy Malcom Martínez, attivo dal 2000. Il gruppo nasce tra le strade di Alamar come gruppo hip hop e si trasforma nel tempo nel duo di riferimento del Cubatón una fusione tra ritmi tradizionali cubani e reggaeton urbane. Alexander, fondatore e frontman, proviene da Alamar e ha sempre messo al centro la musica della strada. Randy, ex membro della rinomata Charanga Habanera, porta un pedigree musicale e una voce tenore ben riconoscibile. Il loro genere principale è il reggaeton con solide radici cubane (son, mambo, timba, salsa): insomma, un mix esplosivo di ritmi urbani e tradizione, caratterizzato da beat sincopati, fiati avvolgenti e performance vocali intense. Particolarmente energici sul palco, Gente de zona sono una miscela di canto, coreografie e band dal vivo, per un'esperienza coinvolgente e autentica. Nel loro palmares, numerosi premi tra cui Latin Grammy, Latin Billboard, Premios Juventud, Latin American Music Awards, premi per album come Visualízate e singoli di successo.

Domani, invece, un'immancabile una serata di salsa con i colombiani Grupo Niche, la star Silvestre Dangond e il gruppo Los Diferentes, mentre sabato 12 luglio ci sarà spazio per l'eclettico duo venezuelano Rawayana, noto per mescolare rock e ritmi caraibici, e alla giovane talentuosa Elena Rose, cantautrice moderna della

scena pop-latina. Domenica 13 luglio grande ritorno degli Erreway, iconica boy-band argentina riunitasi per il tour "¡Juntos Otra Vez!": sul palco milanese torna Felipe Colombo insieme a Benjamin Rojas e Camila Bordonaba.