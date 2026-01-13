La metrotranvia parte in anticipo

I lavori di dismissione e riqualificazione della vecchia linea tranviaria Milano-Seregno nel territorio di Desio inizieranno a gennaio 2026, con due anni di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. La decisione è stata presa dalla cabina di regia a quale ha partecipato l'Amministrazione del comune della Brianza e la Città Metropolitana di Milano. "Durante l'incontro del 4 dicembre scorso, è emersa la necessità di intervenire con urgenza sul tratto tra via Battisti e via Piave, dove la presenza dei binari dismessi rappresenta un rischio per la viabilità e la sicurezza. - spiegano gli enti - Grazie a un dialogo costruttivo, è stato possibile anticipare le operazioni, riducendo i tempi di cantiere e i disagi per cittadini e attività commerciali.

I punti chiave dell'accordo sono: l'avvio immediato dei cantieri in corso Italia e il tratto da via Podgora a via Gramsci esclusa, con conclusione prevista entro fine anno; la rimodulazione del cronoprogramma per la tratta da via Gramsci fino al confine con Nova Milanese (via Milano/via Diaz) grazie alla Città Metropolitana e all'appaltatore Cmc Ravenna SpA che anticiperanno quanto più possibile le operazioni nel corso del 2026, salvaguardando gli interventi già realizzati dal Comune di Desio; il coordinamento con le progettualità locali che consentirà di armonizzare i lavori con le iniziative comunali su commercio e cultura, minimizzando interruzioni e ottimizzando risorse e, infine, ci sarà massima attenzione alla tutela del verde con la salvaguardia delle alberature e il rispetto delle finestre agronomiche. Queste misure puntano a migliorare la vivibilità urbana, garantendo sicurezza e continuità alle attività economiche, senza trascurare l'equilibrio ambientale".