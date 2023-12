Svizzera, 5mila euro al mese per lavorare al supermercato: ecco come candidarsi

Ricchi salari per i nuovi dipendenti che i Supermercati Aldi in Svizzera intendono assumere nei prossimi mesi. A partire da gennaio 2024 chi lavorerà per l'importante catena di distribuzione tedesca avrà uno stipendio mensile minimo di 5mila euro. L'offerta interesserà circa 3.900 neo assunti in 242 punti vendita distribuiti in tutta la nazione. Aldi Suisse non sarà l'unica azienda a incrementare le buste paga, i concorrenti Coop e Migros faranno altrettanto, anche se non si spingeranno oltre 3.800 euro al mese. I salari così alti, però, non devono ingannare poiché è noto che il costo della vita in Svizzera è tre volte superiore a quello in Italia.

Come fare per candidarsi e le posizioni aperte

Per conoscere quali sono le figure ricercate da Aldi Suisse basta andare sul sito della multinazionale (clicca qui per conoscere tutte le posizioni aperte). La catena di grande distribuzione tedesca assumerà in prevalenza addetti al marketing, apprendisti e commessi. La procedura per candidarsi è semplice ed è indicata sempre sul sito di Aldi. Ci sono pagine dedicate che indicano come fare per inserire i dati richiesti per l'eventuale colloquio e la possibile assunzione.

Il ricco stipendio

La novità più ghiotta per i candidati, come riporta il Corriere della Sera, è il salario mensile offerto che parte da un minimo di 5mila euro. A questo vanno aggiunti ricchi premi legati alla produttività dei dipendenti e buoni acquisti presso la catena di distribuzione, ciò per andare incontro alle loro esigenze visti i continui incrementi del costo della vita in Svizzera. Per coloro che saranno assunti con contratto di apprendistato, inoltre, verrà garantito anche un abbonamento telefonico gratuito con Aldi Suisse mobile.

L'aumento del costo della vita

Lo stipendio verrà distribuito in tredici mensilità e sarà aumentato del 2,4% rispetto a recente passato. Ecco perché, facendo un rapido calcolo, si arriva ai 5mila euro minimi al mese. Sui benefit, invece, riguardo alla produttività, alle agevolazioni, ai voucher e agli abbonamenti, non si possono indicare cifre precise, poiché i termini economici vengono quantificati al momento per ogni singolo dipendente. I dirigenti di Aldi Suisse hanno giustificato l'aumento considerevole del salario come risposta all'impennata del costo della vita in Svizzera. In questo modo si vuole evitare che i lavoratori possano incontrare difficoltà nella gestione familiare ed essere meno attivi sul luogo di lavoro. Un investimento per garantire la serenità dei dipendenti riconoscendo il loro importante impegno quotidiano in azienda.