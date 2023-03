Assunzioni alle Poste, resta poco tempo per mandare i cv

Chi ha intenzione di candidarsi per un ruolo di portalettere ha tempo fino al prossimo 5 marzo: Poste Italiane cerca infatti questo genere di figura professionale nel centro-nord Italia, vale a dire in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige. Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Marche.

Requisiti

I portalettere, per i quali è previsto un contratto a tempo determinato, si occuperanno del recapito postale nell'area di propria competenza. Si ricercano candidati di ogni età in possesso di diploma di scuola media superiore e di patente in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (in genere un Piaggio Liberty 125).

Per presentare la richiesta di partecipazione alla selezione saranno richiesti una copia del titolo di studio, copia di una serie di documenti identificativi, quali carta di identità, patente di guida e codice fiscale e la compilazione di un modello di curriculum vitae inviato proprio da Poste. Solo ed esclusivamente per quanto concerne la provincia di Bolzano è necessario anche dimostrare di essere in possesso del patentino di bilinguismo. Non è comunque richiesta alcuna esperienza professionale pregressa.

Come candidarsi

Per chi è interessato, come anticipato, è sufficiente inserire il curriculum vitae sul portale di Poste Italiane nella sezione "Carriere" dedicata alle "Posizioni Aperte" entro e non oltre la prossima domenica 5 marzo. Possono candidarsi alle posizioni relative alla campagna di recruiting 2023 anche coloro che hanno risposto a un precedente annuncio senza tuttavia essere stati ricontattati.

Selezione

I candidati selezionati per le necessità del momento vengono in genere contattati entro la settimana successiva a quella di scadenza dell'annuncio tramite la mail indicata alla sottoscrizione. Il messaggio di posta elettronica viene inviato dalla Società HR-EVO ("no-reply@test-toolkit.nl"), che per conto di Poste si occupa di sottoporre un test di selezione di ragionamento logico al candidato. Sarà inviato un indirizzo web a cui accedere per compilare il quiz, comprensivo di istruzioni per il suo svolgimento. Per sicurezza è bene controllare che tale messaggio non finisca erroneamente nella cartella "Spam". In caso di superamento del test si verrà ricontattati da Poste per svolgere le ultime due prove, ovvero quella pratica di guida del mezzo messo a disposizione dei portalettere dalla società e, se anche questa fosse superata, il colloquio finale.

Contratto

Come anticipato, si tratta di contratti a tempo determinato in relazione alle esigenze aziendali del momento in cui vengono aperte le candidature. Lo stipendio mensile è di 1.200 euro, che può incrementarsi in caso di straordinari. Per quanto concerne la collocazione, il candidato può indicare la preferenza per un'unica area territoriale di preferenza: la distribuzione nelle regioni può variare a seconda delle esigenze aziendali.

Non solo postini

Postini a parte, l'azienda ricerca anche la copertura di ulteriori ruoli, che variano a seconda delle zone:

- Addetti alla logistica per Sda Express Courier al centro-nord Italia (come ad esempio Landriano, Piacenza, Milano, Trieste, Bologna, Gorgonzola...).

- Figure di fronte end (Bolzano, Trentino Alto Adige)

- Buying e Procurement roles (Roma)

- Specialisti Consulenti mobili (Pavia, Lecco)

- Tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012 (Roma, Napoli, Cagliari)

- Cyber Security Internship (Roma)

- Junior Real Estate Engineer (Roma, Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo).