Bando per imprenditore agricolo professionale

Alacademy annuncia l'apertura delle iscrizioni per il corso di formazione professionale gratuito volto a conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). L'iniziativa, approvata dalla Regione Lazio nell'ambito del PSR 2014-2022 e cofinanziata dall'Unione Europea, mette a disposizione 95 posti per giovani addetti del settore agricolo, alimentare e forestale operanti nel territorio regionale.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 150 ore e prevede una modalità di erogazione ibrida: il 50% delle ore teoriche si svolgerà online (FAD), mentre la restante parte sarà in presenza presso la sede di Alacademy a Formia (LT). I destinatari devono avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti al momento della domanda), aver assolto l'obbligo scolastico e operare in aziende con oltre il 50% della superficie nel Lazio.

La partecipazione è completamente gratuita. Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine improrogabile del 12 marzo 2026, ore 16.00. Per i cittadini stranieri è previsto un test di comprensione della lingua italiana.

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità ai candidati più giovani. Per maggiori dettagli e per presentare la candidatura, è possibile contattare l'ente al numero 0771.901789 o scrivere a alacademyformia@gmail.com.

LEGGI E SCARICA QUI IL BANDO