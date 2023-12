Coldiretti conferma Prandini: "L’export vale 100 miliardi"

Ettore Prandini è stato confermato alla presidenza della Coldiretti per i prossimi cinque anni con il 99,2% dei voti dell’assemblea dei delegati, 125 su 126 (un’unica scheda era nulla) in rappresentanza di oltre 1,5 milioni di soci. Granieri, Bertinelli e Masilello saranno i vicepresidenti.

Cinquantuno anni, lombardo con tre figli, laureato in giurisprudenza, Prandini guida un’azienda di bovini da latte e gestisce un’impresa vitivinicola con produzione di Lugana. «Sostenere la competitività delle imprese agricole e della pesca per garantire la sovranità alimentare del Paese e ridurre la dipendenza dall’estero, promuovendo filiere produttive 100% Made in Italy con l’innovazione e la sostenibilità economica ed ambientale»: questo l’obiettivo fissato da Prandini «per i prossimi cinque anni con l’impegno a raggiungere 100 miliardi di valore dell’export agroalimentare anche con la spinta della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco e la lotta al falso Made in Italy sulle tavole mondiali».

Inoltre «crescerà la nostra azione in Europa ha aggiunto - dove si decidono i destini della nostra agricoltura». All’assemblea Coldiretti ha assistito anche Carlo Messina, ceo della prima banca nazionale, Intesa Sanpaolo, che ha definito «l’agricoltura un settore strategico e lo sarà sempre di più nel futuro. Un settore che dà indipendenza ad un paese credo che questo sia fondamentale per l’Italia e per l’Europa». E dove esistono i settori strategici, ha aggiunto, «la nostra banca è pronta a dare dei supporti decisivi, come nel caso di Coldiretti dove noi ai 3 miliardi del Pnrr ne aggiungiamo altri 3 di finanziamenti disponibili per le aziende che operano in questo settore. Il rapporto con questa istituzione è veramente ritenuto strategico dalla banca».

Prandini, che ha ricevuto le congratulazioni di tutto lo schieramento della maggioranza di governo, ha poi lanciato un appello «ai cittadini italiani per Natale: acquistate prodotti agroalimentari che provengono dal lavoro dei nostri agricoltori. Prevediamo una spesa superiore ai 10 miliardi per le festività». Un appello che sottintende una sfida strategica: «Andare a sostituire con prodotti italiani quello che è oggi il valore dell’Italia sounding (il finto made in Italy, ndr) che - ha concluso Prandini - si aggira intorno ai 120 miliardi».