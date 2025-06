Compliance 231 e imprese: confronto interdisciplinare a Montecitorio tra istituzioni, giuristi e mondo produttivo

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 19 giugno 2025, presso la Clubhouse di Piazza Montecitorio, l’incontro dal titolo “Modello Organizzativo e Compliance 231: prevenire le misure di prevenzione”, promosso da VESCOGIARETTA Group e Mottura e Associati in collaborazione con AON Italia e Atradius. Un appuntamento di alto profilo tecnico-istituzionale, volto a promuovere una riflessione strutturata sul ruolo del Modello 231 come strumento chiave per la prevenzione dei rischi aziendali e la salvaguardia della reputazione d’impresa.

L’evento, accreditato con 3 crediti formativi dagli Ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti di Roma, ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico, imprenditoriale e istituzionale, chiamati a confrontarsi su un tema divenuto ormai imprescindibile nella governance delle imprese moderne.

A portare i saluti istituzionali è stato l’On. Erik Umberto Pretto, membro della Commissione parlamentare antimafia, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni, professionisti e imprese nella promozione della legalità economica. “Gli incontri come quello di oggi sono fondamentali per favorire il dialogo fra istituzioni, aziende e professionisti, soprattutto per incentivare l’adozione di misure di autoprotezione da parte delle aziende. Credo che questo sia necessario per garantire la conservazione della salubrità del nostro sistema economico e sociale, che rappresenta l’obiettivo comune di tutti noi.”La presentazione introduttiva dell’incontro è stata affidata ad Antonio Vesco, Presidente e Co-founder di VESCOGIARETTA Group, a Roberto Lio di Atradius Crédito y Caución – Agenzia Romaunica, e a Francesco Trebisonda, Consigliere di Amministrazione e Direttore Commerciale di AON Italia. “E' stata una giornata interessantissima, arricchita da interventi di altissimo livello, molto interessante per gli imprenditori e per i professionisti. Possiamo insieme dare un valore aggiunto alle aziende. Vescogiaretta ha ideato un metodo all’avanguardia di realizzare i MOG 231 di alta qualità, capaci di far compiere alle aziende un passo in avanti e di correre lungo il percorso del futuro, introducendo elementi di innovazione per costruire un sistema virtuoso nella nostra economia, nella nostra società e nel nostro territorio” ha dichiarato Antonio Vesco, evidenziando il carattere propositivo dell’evento.Roberto Lio ha espresso soddisfazione per la qualità del confronto avuto: “Ringrazio per l’invito ricevuto dallo studio Mottura e Associati e da Vescogiaretta Group per questo interessante pomeriggio, durante il quale abbiamo avuto l’opportunità di parlare del Modello 231 e di compliance all’interno delle imprese. È stata un’occasione di confronto schietto, ricco di spunti interessanti, che probabilmente potrà contribuire ad arricchire, in ciascuno dei nostri settori specifici, le competenze nel nostro lavoro.” Anche Francesco Trebisonda ha sottolineato la rilevanza del tema, affermando: “Un pomeriggio molto interessante, che ha visto protagonisti noi di AON su un tema di grande rilevanza. Fare impresa, fare l’imprenditore, significa già di per sé gestire il rischio: è questa la responsabilità dell’imprenditore, che ovviamente si inserisce nel contesto della normativa vigente.”I lavori sono stati coordinati dal dott. Davide Franco, dottore commercialista e amministratore giudiziario, che ha saputo guidare con taglio operativo gli interventi di importanti relatori provenienti sia dall’ambito giuridico sia da quello imprenditoriale. Tra questi, il dott. Paolo Ielo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, l’avv. Lorenzo Contrada del Foro di Roma, il dott. Giovanni Mottura e l’avv. Matteo Pasini di VESCOGIARETTA Group.Proprio il dott. Giovanni Mottura ha posto l’attenzione sul valore strategico del Modello 231, affermando: “Un bel pomeriggio di approfondimento su un tema che mi sta particolarmente a cuore: quello di mettere al centro l'impresa e comprendere come possa adeguare i propri assetti organizzativi attraverso il Modello 231, in maniera efficace ed efficiente. Tutte le categorie che hanno partecipato hanno confermato che la corretta applicazione del Modello 231 può rappresentare non solo un valido ed efficace strumento per prevenire qualsiasi incidente di percorso, ma anche un'opportunità per aumentare la propria attrattività e la propria reputazione sul mercato.”A completare il quadro, l’avv. Matteo Pasini ha illustrato la proposta operativa elaborata da VESCOGIARETTA Group per accompagnare le imprese nell’adozione efficace del Modello 231, quale strumento integrato di compliance e di responsabilità. La discussione ha così messo in luce l’urgenza, per il mondo produttivo, di dotarsi di strumenti di controllo interno capaci di dialogare con i profili di rischio e con le misure di prevenzione giudiziaria e amministrativa, in particolare quelle previste dal D.Lgs. 159/2011 agli articoli 34, 34-bis e 94-bis.Come è stato ricordato da più voci nel corso dell’incontro, la reputazione dell’impresa rappresenta oggi un asset strategico da tutelare al pari del capitale finanziario o produttivo. Ed è proprio in quest’ottica che il Modello 231 viene valorizzato non soltanto come presidio di legalità, ma anche come strumento evoluto di posizionamento competitivo.L’evento si è concluso con un cocktail di saluto, che ha offerto ai partecipanti l’occasione di approfondire i temi emersi in un clima informale di networking, suggellando una giornata ricca di contenuti e prospettive concrete per il futuro delle imprese italiane.