Dagli operai specializzati ai conduttori, ecco le figure introvabili

Le nuove necessità delle imprese vengono evidenziate, più nel dettaglio, nell’analisi del Centro Studi Assolombarda “La domanda di lavoro e di competenze in Lombardia”. Lo studio conferma che le difficoltà di reperimento di alcuni profili professionali rappresentano, oggi, un freno alla competitività. Relativamente alla domanda, i quasi 900mila gli annunci di lavoro pubblicati sul web in Lombardia nel 2024, analizzati dalla piattaforma Lightcast, mettono in luce un crescente fabbisogno delle aziende in termini di professionalità e competenze. Nel corso del 2024, gli imprenditori lombardi hanno trovato difficoltà nel reperire il 48,7% dei candidati; una percentuale in costante crescita dal 2017.



Tra le categorie professionali più introvabili sono gli operai specializzati e conduttori (nel 62,7% dei colloqui i candidati mancano o non sono adeguati) e i tecnici (il 55,8% delle ricerche non fa a buon fine), figure che hanno un ruolo centrale per il funzionamento dei principali settori dell’economia regionale: manifattura e servizi alle imprese. Altre figure importanti sono gli specialisti (profili professionali che richiedono un elevato livello di conoscenza teorica, acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione universitaria), oggetto di oltre 160mila annunci. Assieme ai manager (56mila) rappresentano il gruppo professionale con la maggior quota di mercato (25% della domanda lombarda). Con una quota analoga seguono, per rilevanza, le figure esecutive (impiegati d’ufficio, profili commerciali), che assieme generano 218mila annunci. I tecnici (150mila annunci) pesano per il 17% sulla domanda; gli operai specializzati e conduttori d’impianti il 16% (136mila annunci). Le figure non qualificate rappresentano in Lombardia il residuo 17 percento.

La specializzazione delle economie locali determina la concentrano della domanda su specifiche tipologie di lavoratori: ad esempio manager e specialisti a Milano, operai specializzati e conduttori a Monza.

L’analisi della composizione degli annunci per categoria professionale è condotta a livello territoriale, consente di far emergere criticità importanti: infatti le difficoltà di reperimento di figure professionali strategiche in un ecosistema locale, l’impatto è ancor più negativo perché interessa molte realtà del territorio. Gli annunci, infine, contengono importanti indicazioni sulle competenze richieste ai candidati: problem solving, flessibilità e creatività risultano ormai soft skills indispensabili.