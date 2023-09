Disoccupazione giù, aumentano i contratti di lavoro: così il governo zittisce i gufi

Articolo in aggiornamento

Cresce l'occupazione in Italia. Nel secondo trimestre del 2023, infatti, " gli occupati aumentano rispetto al primo trimestre 2023 (+129 mila, +0,6%), a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+130 mila, +0,8%) e degli indipendenti (+23 mila, +0,5%) che ha più che compensato il calo dei dipendenti a termine (-25 mila, -0,8% in tre mesi) ". Di contro, quindi, si registra un calo della discoccupazione, -64 mila e -3,2% in tre mesi, e degli inattivi tra 15 e64 anni, -66 mila e -0,5%.

Dall'indagine Istat si nota come i tassi presentino una dinamica simile: quello di occupazione sale al 61,3%, con un incremento di 0,3 punti, quello di disoccupazione scende al 7,6%, quindi cala di 0,3 punti e il tasso di inattività 15-64 anni cala al 33,5%. Buone notizie anche con il confronto rispetto all'anno precedente, con il tasso di occupazione che è aumentato di 1.2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022 e, di conseguenza c'è stata una diminuzione nel tasso di disoccupazione e di inattività, con un calo, rispettivamente, dello 0,5 e e dello 0,9 percento.