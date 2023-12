Fumata bianca tra Alitalia e i sindacati: ecco cosa è stato deciso

Buone notizie per i lavoratori di Ita Airways. Secondo all’accordo sottoscritto, il personale della ex Alitalia durante i prossimi due anni otterrà i requisiti pensionistici per ottenere la Naspi su base volontaria. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Le novità

Ha ottenuto un esito positivo il tavolo dedicato all’analisi congiunta in merito alla procedura di riduzione del personale. Secondo l’accordo che è stato stipulato tra commissari e sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta) il personale della ex Alitalia, come anticipato, potrà andare in Naspi su base volontaria e potrà aderire alla misura entro il 22 dicembre. La misura riguarda anche chi non ha maturato i requisiti. Coloro che non aderiranno rimarranno nella La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Cigs fino alla scadenza di ottobre 2024. Era stato annunciato il licenziamento di 2.668 dipendenti alla deadline della Cigs dove I sindacati spingono per prolungarla per tutto il 2025 per permettere a Ita, Swissport e Atitech, eredi di Alitalia, di riassorbire tutti i lavoratori in Cigs che non avessero maturato i requisiti di pensione.

Ita-Lufthansa

Da parte dei sindacati di Ita e Lufthansa è stata inoltrata una lettera al commissario Ue per la Concorrenza, Didier Reynders, con la richiesta di approvare e sostenere l’operazione in modo tempestivo al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo. In questi giorni il Mef e Lufthansa hanno specificato che è stata formalmente notificata alla direzione generale della Concorrenza della Commissione Ue l’operazione di concentrazione che riguarda l’ingresso della compagnia tedesca in Ita Airways.

Swissport è pronta ad assumere

Il giorno martedì 5 dicembre Swissport ha annunciato la propria disponibilità ad aiutare i dipendenti che verranno licenziati da Alitalia, il gruppo ha spiegato che intende integrare nella propria forza lavoro altri 400 ex dipendenti Alitalia, come incluso negli accordi siglati il 4 luglio 2022 assieme alle rappresentanze sindacali. Lo scorso anno sono già stati assunti 2.300 dipendenti Alitalia all’interno dell’amministrazione straordinaria.