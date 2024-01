Disoccupazione giù, boom di assunzioni: il governo vince la sfida sul lavoro

Buone notizie per il mercato del lavoro. Nel mese novembre 2023 è calata la disoccupazione al 7,5% mentre per i giovani al 21%. Il tasso di occupazione resta invariato al 61,8%. Lo afferma l’Istat che registra anche una crescita del numero di occupati nello stesso mese e un incremento di 520mila unità in un anno. Il trend riprende quello estivo in cui dopo il primo stop al Reddito di cittadinanza furono diversi i soggetti "occupabili" che trovarono lavoro.

I dati

Nel mese di novembre il numero di occupati ha raggiunto a un nuovo record arrivando a 23.743.000 unità. L’incremento da ottobre, dove gli occupati erano 23.712.000, al mese successivo è di 30mila unità. Per quanto riguarda la crescita rispetto al 2022 questo è di 551mila dipendenti permanenti e 26mila autonomi. Il numero dei dipendenti a termine è inferiore di 57 mila unità. Per quanto riguarda la crescita di novembre 2023 questa riguarda prevalentemente le donne con un incremento di 24mila unità, gli uomini di 7mila. L’aumento è trainato dai lavoratori dipendenti che salgono di 38mila unità. Calano ulteriormente gli indipendenti che scendono di 8mila unità. Gli occupati crescono nelle fasce d’età 35-49 e 26-34. Inoltre mettendo a confronto il trimestre settembre-novembre 2023 con quello precedente che va da giugno ad agosto, si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 130mila occupati. L'incremento dell'occupazione, osservata nel periodo trimestrale viene collegata all'aumento delle persone in cerca di lavoro che ammonta allo 0,7% ed è pari a 14mila unità e alla diminuzione degli inattivi del 1,1%, pari a 137mila unità.

L’effetto stop al Reddito

Come accaduto nel periodo estivo, la fine del Reddito di cittadinanza ha incrementato il trend degli occupati. Nel bel mezzo dell'estate i soggetti che hanno perso la misura, ovvero gli occupabili, hanno iniziato a lavorare come camerieri, baristi, lavapiatti, bagnini e addetti alle pulizie, come affermato da Federturismo e Fipe. Il medesimo processo si è sviluppato in questi mesi dove gli ex percettori del Reddito sono stati messi nelle condizioni di trovare un’occupazione e così hanno fatto visti i risultati numerici dell'Istituto. Come affermato dal report di Unioncamere tra le professioni non qualificate le aziende cercano 32.701 addetti. Le figure più ricercate sono gli addetti allo spostamento e alla consegna delle merci per il 33,5%, personale per la custodia di edifici, attrezzature e beni per il 22,7%, operai per le costruzioni edili per il 42,6% e operai per la manifattura molto difficili da reperire per il 42,9%.