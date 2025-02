Nel 2024 le vendite nei centri commerciali a +0,7%

L'industria dei centri commerciali continua a mostrare segnali di ripresa nel 2024, confermando la tendenza positiva già osservata nel 2023. Secondo i dati dell'Osservatorio Cncc in collaborazione con EY, il settore ha registrato un incremento del fatturato dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Sebbene questa crescita sia più contenuta rispetto al +2,4% del 2023, il risultato evidenzia la solidità del comparto.

L'analisi si basa su un panel rappresentativo di 300 strutture e circa 10.000 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. I dati mostrano, inoltre, un incremento degli ingressi nei centri commerciali, con una crescita complessiva del 1,6% rispetto al 2023. La seconda metà dell'anno ha visto un miglioramento significativo, compensando un inizio più debole.

Le parole di Roberto Zoia (Cncc)

Roberto Zoia, presidente del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc), ha dichiarato: "I dati relativi all'anno appena concluso ci confermano la decisa e costante crescita del settore anche in assenza di fattori esogeni, come ad esempio la spinta inflattiva registrata nel 2023. Questo ci fa immaginare che si tratti di una crescita strutturale destinata, pertanto, a persistere. Infine, ritengo valga la pena far notare il ritorno dell'interesse da parte degli investitori sul settore retail dettato, in primis, dalla solidità dei fondamentali del business".

L’andamento delle categorie merceologiche

Analizzando le performance dei diversi settori merceologici, emergono alcune tendenze chiave:

In crescita:

Cura Persona e Salute (+6,5%)

Attività di servizi (+2,7%)

Abbigliamento (+1,3%)

Ristorazione (+0,8%)

In calo:

Cultura, Tempo Libero, Regali (-3,2%)

Elettronica di consumo (-1,9%)

Beni per la Casa (-0,6%)

Il settore della ristorazione continua la sua espansione, anche se a un ritmo più moderato rispetto al 2023, quando aveva segnato un balzo del 15,8%.

Il commento di Marco Daviddi (EY)

Marco Daviddi, Strategy and Transactions Markets Leader Europe West di EY, ha affermato: "Il 2024 ha confermato i segnali positivi già osservati nel 2023, con una ripresa significativa nella seconda metà dell'anno che ha trainato le vendite e gli ingressi, compensando un inizio più lento. Questo cambio di tendenza riflette un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori e la solidità del format del centro commerciale. In particolare, il segmento della Cura Persona e Salute ha registrato una crescita notevole (+6,5%), dimostrando la capacità del settore di adattarsi e innovare per rispondere alle nuove abitudini e bisogni dei consumatori".

L'andamento di dicembre 2024

Dicembre, tradizionalmente un mese cruciale per il retail, ha chiuso con un trend positivo delle vendite (+0,7% rispetto a dicembre 2023), confermando la media annua. Le performance migliori si sono registrate in:

Cura Persona e Salute (+4,8%)

Attività di servizi (+3,3%)

Ristorazione (+1,6%)

Beni per la casa (+1,6%)

Abbigliamento (+0,9%)

Elettronica di consumo (+0,2%)

L'unica categoria in flessione è Cultura, Tempo Libero, Regali (-3,5%), in linea con la tendenza annuale.

Anche gli ingressi hanno segnato un aumento del 2,4% a dicembre 2024 rispetto allo stesso mese del 2023, contribuendo all'incremento complessivo dell'1,6% per tutto l'anno.

Un trend destinato a proseguire

Il 2024 ha confermato la resilienza e la capacità di adattamento dell'industria dei centri commerciali.

Nonostante una crescita più contenuta rispetto al 2023, il settore continua a evolversi, attirando investimenti e rispondendo ai nuovi comportamenti dei consumatori. La solidità dei fondamentali suggerisce che questa tendenza positiva possa persistere nei prossimi anni.