"Pil migliore di Francia e Germania": così l'Italia cresce di più tra le big europee

L'Italia è il maggiore tra i Paesi dell'Eurozona che è riuscita a superare meglio e più velocemente la crisi economica dovuta alla pandemia Covid-19 che ha investito tutti i settori tra i quali il caro-energia e l'aumento esponenziale dei tassi di interesse specialmente nell'ultimo anno e mezzo. La crescita ha prodotto un 3% in più di Pil rispetto al 2019 (ultimo anno prima del Covid) superano il +2,3% della Spagna, l'1,8% della Francia e soltanto il +0,7% della Germania: è chiarissima la fotografia dall'Ufficio Studi Cgia di Mestre che spiega quali settori hanno trainato la crescita.

I settori in crescita

Sono essenzialmente cinque: il turismo con la ripresa di partenze e arrivi nel nostro Paese, la manifattura, l'aumento dei consumi delle famiglie, gli investimenti e l’export hanno sostenuto la ripresa che è stata la più "brillante" tra i maggiori Paesi dell’Eurozona. Il trend positivo è testimoniato dal record di occupazione che in Italia ha toccato il 61,8% lo scorso mese di ottobre, quasi 24 milioni di lavoratori (23,7). Gli esperti hanno spiegato che i Paesi più piccoli hanno avuto la crescita maggiore in termini percentuali come nel caso dell'Irlanda con un +33,1% seguita da Malta (+14,4%) e Cipro (+14,2%). " Nel 2023 la previsione di crescita del nostro Paese dovrebbe essere del +0,7%, un dato nettamente inferiore al +2,4 stimato alla Spagna e leggermente più contenuto rispetto al +1% in capo alla Francia. La Germania, invece, con una variazione del -0,3 per cento rispetto al 2022 rimane in recessione ", sottolineano dalla Cgia di Mestre.

Come è andata con le Regioni

Dopo lo tsunami Covid che ha colpito la Lombardia, è stata proprio questo territorio a superare la crisi nel migliore dei modi con una crescita del 5,3% rispetto al 2019: al secondo posto si piazza l'Emilia-Romagna con un +4,9%, la Puglia è terza con il +3,9%, seguono Friuli Venezia Giulia (+3,5%), Trentino Alto Adige (+3,4%) e il Veneto con il +3,3%. " Tra le 20 regioni presenti in Italia solo la Liguria e la Toscana non hanno ancora recuperato il terreno perso con il Covid e le crisi successive. La prima deve ancora recuperare 0,8 punti di Pil rispetto al 2019, la seconda addirittura due ".

Le migliori Regioni nel 2023