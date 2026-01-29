Da un secolo al lavoro per la giustizia: il segreto del successo dello studio legale Spedale

L'Italia che lavora, l'Italia che resiste, l'Italia che produce: si sente spesso raccontare così il complesso tessuto sociale e lavorativo del nostro Paese, che da secoli va avanti grazie alla capacità dei professionisti del passato, la cui esperienza continua a tramandarsi sulla discendenza familiare, di testimone in testimone. È una struttura economica che rappresenta una enorme ricchezza per l'Italia, di cui lo studio legale Spedale di Palermo è uno degli esponenti di maggior prestigio in Sicilia. La storia dello studio legale nasce nel 1930 a Trapani. " Noi come famiglia siamo sempre stati giuristi ", ci spiega l'avvocato Salvatore Spedale, che ha portato lo studio a Palermo.

" Abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro con una certa serietà. Questo, probabilmente, ci ha dato una certa notorietà prima nella provincia di Trapani e poi, con me, anche a Palermo ", ha proseguito ha dichiarato il legale, che oggi è affiancato dai figli Gaspare (specializzato in diritto societario e delle procedure concorsuali) e Alberto (specializzato nelle esecuzioni e nella responsabilità medica) nel suo lavoro. Quella degli Spedale è una famiglia che negli anni ha legato in modo indissolubile il suo nome alla legge e alla legalità in Sicilia. " Mio nonno era notaio, mio padre prima avvocato e poi anche lui passò al notariato. Da lì nasce lo studio ", ha proseguito l'avvocato Spedale. È stata una continuità quasi naturale di padre in figlio, portata avanti senza clamore, con dignità e discrezione. " Abbiamo fatto il nostro lavoro con una certa serietà, forse siamo stati premiati anche per questo ", ci dice ancora l'avvocato, che oggi guida un team legale solido e rinomato, dalle cui parole emerge senza esitazione la convinzione che il segreto del successo sia insito proprio nell'approccio alla materia: "Abbiamo fatto il nostro dovere con la passione, evidentemente tramandata, di chi ama il diritto ". Ma è una normalità che, oggi, appare tutt’altro che scontata e " se oggi diventa qualcosa di non scontato, purtroppo, questo dice molto dei tempi che viviamo. Per me è sempre stato un modo naturale di lavorare ".