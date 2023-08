Supporto formazione lavoro, ecco come fare domanda

Al via con il Supporto formazione lavoro, la misura studiata dal governo per gli ex percettori del Reddito di cittadinanza che hanno tra i 18 e i 59 anni. Da mezzanotte dell’1 settembre coloro che non hanno figli minori, disabili e over 60 all‘interno del nucleo familiare potranno richiedere l’accesso al nuovo sistema finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa. Ecco come accedere al Supporto formazione lavoro.

L’accesso online

Il nuovo software dedicato al Supporto formazione lavoro sarà visibile per i cittadini tramite il sito dell’Inps il quale metterà a disposizione l’interfaccia per fare richiesta dell’indennità. Gli utenti dovranno effettuare l’identificazione tramite Spid e Cie e successivamente verranno reindirizzati alla piattaforma Siisl, ovvero il portale dedicato al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Inoltre sarà possibile inoltrare la domanda attraverso il patronato. Per tutte le informazioni specifiche sulla misura ne abbiamo parlato in questo articolo.

L’assistenza

Al fine di semplificare le procedure, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assieme all’Inps ha studiato dei servizi specifici di assistenza per cittadini e operatori. Tra questi verrà messa a disposizione la possibilità di consultare l’Ufficio per le relazioni con il pubblico online il quale conterrà una sezione dedicata alle domande più frequenti. Inoltre i richiedenti potranno ricevere supporto in tempo reale tramite chatbot oppure aprire un ticket d’assistenza nel caso in cui la domanda sia particolarmente specifica. I cittadini potranno anche ricevere chiarimenti attraverso il Contact center Inps al numero di telefono fisso 803 164 e mobile 06 164 184.

La procedura

Il richiedente può compilare il curriculum e sottoscrivere il Pad, patto di attivazione digitale attraverso la compilazione della Did, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Inoltre il soggetto interessato ad accedere alla misura dovrà scegliere un Cpi, centro per l’impiego, selezionando almeno tre Agenzie per il Lavoro. Infine il cittadino dovrà fornire la propria autorizzazione al trattamento dei dati.

I dati

I dati vengono inviati automaticamente ai centri per l’impiego e alle Agenzie per il lavoro selezionate. Il soggetto aderirà a un Programma di politica attiva, nello specifico si tratta di formazione, tirocini, progetti utili alla collettività e altro. L’erogazione del beneficio mensile ha una durata massima di 12 mesi, inoltre non vengono imposti limiti numerici o di tempo.

La parola al governo

In merito alla misura il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha affermato durante la presentazione del Siisl a Roma: “Il primo settembre non è un click day, non c’è un problema di esaurimento di risorse. Le persone potranno presentare le domande e i processi si attiveranno”.