Turismo, sono oltre 30mila i lavoratori mancanti. Ecco quelle più ricercate

Il settore del turismo italiano cresce notevolmente nel periodo estivo, questo fattore richiede un incremento della manodopera che però risulta particolarmente carente. Tra le figure più ricercate ci sono cuochi e bagnini. Complessivamente le posizioni non ricoperte nel Belpaese sono 30mila. I numeri provengono dall’indagine Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Censis. Ecco tutti i lavori dell’estate per le quali si cerca personale.

Il podio delle carenze e la ricerca Censis

L’HO.RE.CA, il settore turistico che include hotel, ristoranti e catering, registra delle assenze all’interno del proprio comparto. Al primo posto, con il 43% delle carenze, si posizionano figure come chef e aiuto in cucina. Anche baristi e addetti alla caffetteria sono particolarmente ricercati per il 41% delle selezioni del reparto. Al terzo posto per mancanza di personale troviamo gli addetti alla mensa che scarseggiano per il 39%. In Italia il numero di posti vacanti è in crescita dal 2016, prima si era assestato restando sotto l’1%. Successivamente la cifra è cresciuta, salvo gli anni del Covid, attualmente è più che raddoppiata aumentando del 160% secondo i dati Censis.

Altri comparti in cerca di personale

Per quanto riguarda le altre figure anche il comparto dedicato a camerieri e runner al tavolo necessita di personale per il 38%. I lavapiatti si posizionano al quinto posto e la carenza di lavoratori ammonta al 35%. Seguono le categorie di receptionist e bagnini dove i posti vacanti sono rispettivamente del 34% e del 33%. Il “comparto mare” ha quindi particolarmente bisogno di trovare figure che si occupino della sicurezza dei bagnanti in spiaggia. All’ottavo e nono posto della classifica si posizionano il settore dei pasticceri e dei barman che scarseggiano per il 30% e per il 27%. All’ultimo posto ci sono i posti dedicati ai sommelier che ammontano al 26%.

Scarseggiano anche gli stagionali

Anche i lavoratori stagionali si collocano tra le figure maggiormente carenti come gli addetti all’industria dolciaria che già in estate procedono con i preparativi per panettoni e pandori da vendere nel periodo di Natale. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo si cercano 1.400 operai che si occupino della cernita e del confezionamento di patate mentre sono 20.000 le persone che servono per la produzione delle pesche. Invece per la vendemmia, che già inizierà a fine luglio, si cercano 10.000 lavoratori. Sono rispettivamente 1.200 e 800 i posti vacanti che servono alle realtà che producono fragole e meloni. In Piemonte, invece, si richiedono 1.000 persone per la produzione di nocciole e cacao mentre sono 500 gli addetti che servono a pianificare il lavoro nei laboratori industriali.