L'energia per il futuro degli Enel Innovation Hub

Giocare in anticipo, con occhio, coraggio e lungimiranza, per affrontare le scommesse del presente e le sfide del futuro. Valorizzare talenti, cogliere l'innovazione quando è solo un progetto, riuscire a vedere il potenziale di attività e servizi, metterlo a fuoco, sostenerlo, svilupparlo fino a diffonderlo nel mondo sotto forma di soluzioni concrete, strutturate e all'avanguardia. è questa l'essenza degli Enel Innovation Hub (EIH) che, nati cinque anni fa a Tel Aviv, oggi sono diventati dieci realtà di spicco, dieci fiori all'occhiello del Gruppo made in Italy.

CINQUE ANNI DOPO

«Celebriamo il quinto anniversario dell'inaugurazione del primo Enel Innovation Hub e non potremmo esserne più fieri», commenta con soddisfazione Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel. Sparpagliati nel Vecchio e nel Nuovo Continente - sono presenti in tutto il globo, da Boston a Catania, passando per San Paolo e Mosca, Madrid, Milano, San Francisco, Santiago del Cile e Pisa - e strettamente legati nello stesso percorso a cavallo tra progresso e sostenibilità, locale e globale, rappresentano una rete di poli ad alto tasso innovativo. Luoghi di fermento e vitalità intellettuale dove nascono di continuo progetti, collaborazioni e soluzioni, grazie a un lavoro serrato e appassionante di ricerca che Enel porta avanti per intercettare e selezionare startup e PMI locali promettenti e in grado di rendere più efficienti i tradizionali sistemi di business in ogni fase della catena del valore del settore energetico: dalla generazione alla distribuzione, fino allo sviluppo di soluzioni per il cliente finale. Diversi per strategie e aree di azione, i dieci hub seguono e operano con la comune metodologia Open Innovability che nasce dalla fusione tra Open Innovation e Sustainability e che guida al raggiungimento degli obiettivi che il Gruppo sta affrontando in una delle fasi più complesse ma anche stimolanti di sempre per il mondo dell'energia.

COLLABORAZIONE E CONFRONTO

«Più sei aperto, più aumenteranno le opportunità di cui potrai avvantaggiarti, creando valore per la tua azienda», spiega Fabio Tentori, CEO degli Enel Innovation Hubs. A spingere l'azienda a creare questi poli di scouting e supporto delle startup ad alto potenziale e, più in generale, dei punti di connessione con la scena tech locale, proprio la consapevolezza che il confronto e la collaborazione con attori diversi è essenziale per individuare soluzioni in grado di fare la differenza in tutte le sfide del comparto dell'energia, dall'utilizzo alle modalità di distribuzione, ma anche ai fini dell'abilitazione di specifici servizi per la casa, la città e l'azienda smart. In quest'ottica Enel condivide con la propria rosa di startup e PMI competenze e risorse, dà libero accesso a laboratori e impianti, mette a disposizione esperti, dati, e, soprattutto, la conoscenza del mercato e del settore elettrico e la propria rete di contatti con partner, investitori e finanziatori.

IL CASO PILOTA

L'approccio funziona e il caso pilota di Israele ne è la dimostrazione. «Il grande traguardo in Israele è aver iniziato con un Innovation Hub e aver oggi tre centri tra hub e laboratori, oltre a collaborazioni solide nell'ecosistema dell'innovazione israeliana», sottolinea Eran Levy, manager dell'EIH di Israele. Se Tel Aviv era stata scelta per presidiare uno dei contesti mondiali a più alta concentrazione di idee innovative e da lì partire per questo tipo di attività, ora, sulla scia, ruotano e si muovono altri nove centri, tutti dinamici e tutti con attività specifiche. Guardando l'Italia, l'hub di Catania, per esempio, sorge nell'area in cui il Gruppo sperimenta le tecnologie per aumentare l'efficienza e l'affidabilità degli impianti solari e di stoccaggio. A Milano, l'Innovation Hub si presenta come uno spazio interamente dedicato al futuro delle reti di distribuzione dell'energia, dove vengono sviluppate nuove tecnologie nel campo dell'automazione, della digitalizzazione e dell'industria 4.0, mentre l'EIH di Pisa ospita startup e partner che collaborano nell'ambito della thermal generation.