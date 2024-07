"L'età fragile" è proprio stregata. E vola in vetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa settimana abbiamo sotto gli occhi, un fenomeno editoriale che in questa rubrica abbiamo descritto tante volte: quello che abbiamo chiamato effetto Strega. La neovincitrice del premio Donatella Di Pietrantonio naviga a vele gonfissime con il suo L'età fragile (Einaudi). Prima posizione con ben 16mila e seicentosettanta copie. La settimana scorsa aveva già raggiunto la quarta posizione e fermava l'asticella già oltre le 9mila cinquecento copie. Insomma a giudicare dalla partenza gli alisei che partono dal Ninfeo di Villa Giulia quest'anno sembrano particolarmente potenti. Ora si tratta di valutarne la durata, se proseguono con questa intensità per tutta l'estate all'Einaudi saranno particolarmente contenti. Non per niente vincere lo Strega è una guerra.

Alle spalle della Di Pietrantonio invece è in corso un'altra guerra. Quella per la saga familiare dell'estate. Al secondo posto è stabile quella che ormai è una profesionista del genere anche se è solo al secondo romanzo: Francesca Giannone. Per il suo nuovissimo Domani, domani sono altre 9mila e centoquaranta copie. Ma dicevamo che Giannone è già una giovane veterana perché il suo precedente romanzo La portalettere (sempre Nord), è stato il più venduto tra i romanzi italiani nel 2023. Mica male per un'opera prima, che con l'arrivo di Domani, domani è anche tornata in classifica, questa settimana alla settima posizione e 4mila e quattrocentoventi copie.

Invece al terzo posto troviamo la sfidante ovvero Milena Palminteri con un'altra saga: Come l'arancio amaro (Bompiani). Per quest'opera prima, che gioca anche con il fascino degli archivi, sono 8mila e quattrocentosettantaquattro copie. Vedremo nel corso dell'estate quale dei due libri prevarrà.

Intanto, per quanto riguarda i gialli, che sono un altro grande classico estivo è Cristina Cassar Scalia l'autrice da

battere. Il castagno dei cento cavalli (Einaudi) è al quarto posto, assestandosi sulle 6mila e quattrocentocinquantasette copie. Per il resto che dire: quattro scrittrici nelle prime quattro posizioni. La letteratura è donna.