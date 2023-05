Via all'Alterfestival, un "antidoto" contro il pensiero unico

In una stagione d’importanza epocale per il nostro futuro di italiani e di europei, apre le porte a tutti i cittadini interessati a capire le ragioni del presente e cosa ci attende in futuro la Terza edizione di Alterfestival – Antidoti contro il pensiero unico, che come sempre si terrà a Cerea (VR) nel Parco antico di Villa Bresciani, dal 26 al 28 maggio prossimi.

Con il Patrocinio della Regione Veneto, per tre giorni si alterneranno giornalisti, studiosi, ricercatori, politici, uomini di cultura direttamente impegnati nella riscoperta di un Pensiero critico che liberi tutti dal peso opprimente di ogni propaganda e doni gli strumenti per comprendere non solo cosa sta accadendo, ma soprattutto cosa potrà accadere nei prossimi mesi, cruciali per tutti gli Europei.

Secondo Adolfo Morganti, Presidente dell’Associazione Identità Europea che ha ideato ed organizza il Festival: "Proprio in queste settimane abbiamo dovuto continuare a fare i conti con un nuovo, strisciante totalitarismo che dopo anni continua a bombardare la cittadinanza con menzogne omissive e tendenziose, atte a coprire le spaventose responsabilità nazionali ed internazionali di una “cultura dell’emergenza” che continua a violare identità e diritti di singoli, famiglie, comunità locali".

" Questo nuovo totalitarismo - ha proseguito Morganti - si è oramai dotato delle sue strurmtruppen, pagate da potentati esteri, che stanno cercando di ridurre l’Italia come gli USA, in cui viene fisicamente impedita la discussione attorno a tutti i nodi scomodi del presente e del futuro: e come abbiamo visto non basta nemmeno essere Ministri della Repubblica Italiana per esserne esentati… In questo clima sempre più isterico di guerra, in Europa ed all’Europa, è assolutamente necessario rilanciare l’arte della ricerca critica della Verità: non tutto è solo opinione. Alterfestival, che ogni anno è sempre più coinvolgente e stimolante, è nato esattamente per questo. È una libera agorà, volutamente aperta a tutti, e tutti sono invitati! ".

L’ingresso è infatti libero e gratuito, con esposizioni di testi, riviste e attività per famiglie e bambini; infine, è previsto un ampio spazio dedicato ai sapori del territorio.