Feltrinelli e Morellini, viaggiare a portata di guida

L'unione fa la forza, e mai, come in questo caso, il detto risulta perfetto per spiegare il nuovo progetto editoriale congiunto, tra le case editrici Feltrinelli e Morellini, al "servizio" del grande impulso che sta avendo il turismo, dopo la blindatura forzata dovuta alla pandemia. Ma così come il mondo è cambiato durante il Covid, anche il modo di viaggiare lo ha fatto. Le mete scelte sono diverse da quelle del 2020, e anche la modalità per raggiungerle ha avuto sostanziali cambiamenti.

È ormai una cosa acclarata che le guide turistiche siano un elemento immancabile nella valigia, per questo Feltrinelli e Morellini hanno pensato di lanciare un nuovo prodotto dalle caratteristiche molto particolari, perfettamente aderente alle nuove richieste dei viaggiatori post pandemia. La prima novità è che: " Ogni guida avrà una realizzazione completamente autonoma dei contenuti: ideare una guida in Italia e farla realizzare da autori residenti nel nostro Paese, non solo consente di offrire informazioni specificatamente pensate per il lettore italiano, ma anche di declinarne la programmazione sulla base delle tendenze tipiche degli italiani, non necessariamente in linea con quelle internazionali, e garantire guide aggiornate fino al momento di andare in stampa, non necessitando di tempi di traduzione ". Spiega il comunicato delle case editrici.

L’aggiornamento delle guide Feltrinelli-Morellini sarà inoltre garantito dall’innovativo formato Extended Book, un modello editoriale nato alla Morellini e ora utilizzato da molti altri editori, che dà modo al lettore di accedere a una serie di contenuti aggiuntivi digitali collegati al libro; video, playlist Spotify e, appunto, aggiornamenti. La nuova collana, che va ad affiancarsi alla prestigiosa Rough Guides edita da Feltrinelli, partirà con una serie di destinazioni italiane, raccontate da “insider”, che accompagneranno il lettore alla scoperta dell’anima di un territorio, dalla tradizione culturale ai gerghi, e con alcune destinazioni scelte tra i titoli di maggior successo di Morellini.

Una di queste "insider", che si occuperà anche della realizzazione di una di queste guide, è la giornalista e scrittrice Elisa B. Pasino, autrice di molte guide turistiche "al femminile" di grande successo, tra cui l'ultima Parigi al Femminile (Morellini Editore). A lei abbiamo chiesto di raccontare questo progetto.

Com'è la situazione del turismo del dopo pandemia?

"Sta ripartendo alla grande, dopo il fermo totale dovuto alla pandemia e agli intoppi che sono seguiti con le prime fiammate di riprese (ingorghi di bagagli, timore nel viaggiare a lunga percorrenza...), adesso il grosso si è stabilizzato ed è proprio di questi giorni una classifica di Assaeroporti sul 2022 che riporta che negli scali del nostro Paese sono transitati oltre 164 milioni di passeggeri, ovvero più del doppio rispetto al 2021 (erano stati circa 80 milioni). Questo lo dimostra anche un passo importante che ha scelto di fare uno dei più importanti editori che abbiamo in Italia, Feltrinelli, che ha deciso di investire fortemente proprio nella turistica".

Questo nuovo progetto condiviso tra Feltrinelli e Morellini, come si sviluppa?

"Da anni ormai Feltrinelli ha un rapporto di coedizione con le famose Rough Guides, marchio leader internazionale, e ora sceglie di affiancare in coedizione un editore milanese che negli anni pre Covid ha avuto una fortissima crescita, soprattutto con un taglio regionale molto apprezzato e che ha un team di autori che conoscono molto bene i territori. Le prime uscite in coedizione con Morellini, sono programmate a breve, si tratta di circa 14/15 guide con destinazioni italiane ed estere. Per esempio, ci saranno Brescia e Bergamo, capitali della cultura 2023, Campi flegrei e Procida, che è stata capitale della cultura nel 2022, il Golfo del Tigullio e dintorni e poi Bologna. All'estero Bratislava - che dovrebbe essere la prima ad arrivare nelle librerie - poi Siviglia e Fuerteventura".

Le guide turistiche hanno il rischio di diventare dopo qualche tempo obsolete vista la velocità con cui cambiano le cose, questo nuovo progetto si è posto il problema?

"A Mauro Morellini come a Feltrinelli è ben chiaro che oggi l'informazione è anche digitale e infatti queste sono guide ibride che in qualche modo non invecchiano, che sono in continuo aggiornamento e che affiancano alla parte scritta anche video, playlist di Spotify, geolocalizzazioni (che io trovo siano comodissime e molto agili, per esempio nella mia guida Parigi al femminile di Morellini io ho fatto inserire nel QR code i luoghi della mia "mappa" sia su Google Maps sia con l'app Mapstr, vai al link e via in base a dove sei vedi che cosa hai più vicino o che cosa ti può interessare). Tutti questi aggiornamenti accompagnano il lettore e sono possibili appunto grazie al formato Extended Book che è nato da un'intuizione di Morellini e sono in utilizzo dal 2021".

A parte quello che ha appena spiegato, in cosa sono diverse queste guide?

"Quello che piace di queste guide è che chi viaggia vuole sentire l'anima del territorio e gli autori Morellini sono insider e accompagnano il lettore come farebbero con un amico, come se fossero in viaggio con lui".

Lei è parte integrante di questo progetto, quale luogo ha deciso di raccontare?

"Anche io rientrerò con un mio lavoro in questo progetto di coedizione Feltrinelli/Morellini, con la guida Gerusalemme, una città complessa e che amo moltissimo. La sua uscita è programmata per il 2024. Anche per me uscire con Feltrinelli è un passaggio importante. Inoltre, nei prossimi mesi uscirà una seconda edizione ampliata e rivista di "Londra al femminile" per Morellini, con una nuova cover, moltissimi indirizzi vintage, negozi di skincare e ristoranti aperti da poco e già interessanti".