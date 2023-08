Fidati del Piano: come La casa di carta può raccontare la tua professione

Tutti hanno seguito La casa di carta. Tutti ci siamo fidati del professore e del suo piano. Anche quando tutto sembrava andare per il peggio. Anche di fronte alla morte di Helsinki e Nairobi. Sapevamo che alla fine ce l'avrebbero fatta. Anche a costo di un prezzo altro da pagare. Ora, un libro, Fidati del piano (EdiStorie), spiega la lezione di quel film e come declinare gli insegnamenti di quella serie tv nel campo del lavoro. Abbiamo intervistato Alessandro Manzo, l'autore del volume.

Come nasce l'idea di questo libro?

La generazione cresciuta con le serie televisive è ormai prevalente nel mondo delle professioni. Parliamo di persone che non hanno fatto in tempo ad essere millennials e che ora vivono la prima esperienza da senior nel mondo del lavoro. È l'epoca della "great resignation" e dello smart working. In questa fotografia il confine tra mondo domestico e lavorativo si assottiglia. Trovare dei modi non convenzionali di comunicare il valore del proprio lavoro è una strada sempre più percorsa. È la lunga coda dell'esperienza dei Ted Talk di Arthur Andersen che, per primo, ha compreso come la conoscenza poteva essere trasmessa attraverso il modo più antico e familiare del mondo: il racconto. È così che una serie Netflix può aiutare a comprendere una determinata professione.

Perché proprio La casa di carta ?

La storia di una rapina utilizzata per spiegare l'organizzazione aziendale e la realtà di tante aziende. In fondo la pianificazione delle attività o la gestione dei rischi sono principi applicabili ad ogni contesto, da quello familiare a quello aziendale.

Nel libro si parla dell'importanza del fattore umano e delle relazioni personali, cosa puoi dirci sull'argomento?

Il racconto della rapina alla Banca di Spagna è la metafora di un tema sempre più centrale nella nostra epoca: la relazione tra la tecnologia, organizzazione e relazioni personali. È un campo spesso poco conosciuto malgrado esistano decine di studi e ricerche che attingono dalle esperienze del settore militare o delle organizzazioni ad alta affidabilità (come il settore aeronautico o del trasporti ad alto rischio). Sono argomenti che spesso si fondano su principi quotidiani come l'importanza della fiducia. Raccontare questi meccanismi è possibile anche attraverso lo sfondo di una serie televisiva come La casa di carta che racconta come un gruppo di rapinatori disperati riescano a realizzare un obiettivo apparente impossibile attraverso un buon piano e un forte legame di fiducia. Una vera e propria riscoperta in chiave professionale del valore della comunità. Per questo motivo è possibile parlare di Entertainment Business Book, un libro che racconta il mondo del lavoro attraverso l'intrattenimento.