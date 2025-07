L’estate inizia ad essere un po’ "stregata"

In vetta alle classifiche delle librerie Mondadori Store, che ormai mostrano le caratteristiche proprie del mercato estivo, spunta a tutta velocità Red.

Colpo di fulmine (Sperling & Kupfer) romanzo young adult a firma di Stefania S. una delle giovani promesse del genere, famosa per la serie di romanzi Love me love me che hanno venduto centinaia di migliaia di copie. Anche in questo caso siamo di fronte ad una autrice nata su Wattpad, al solito anonimato, e ad una storia d’amore di ambientazione edimburghese che non è proprio una novità nel canovaccio. Però il genere funziona e ormai anche il Salone del libro di Torino si è attrezzato con una apposita sezionne. Vedremo quanto reggerà in classifica Red. Colpo di fulmine perché, spesso, i libri di questo genere arrivano in libreria come meteore e poi scompaiono. Ma Stefania S. ha ormai uno zoccolo duro di lettori.

Stabile e duratura, invece, la corsa del ex numero uno della scorsa settimana: Strani disegni (Einaudi) di Uketsu. In questo caso siamo difronte ad un romanzo inquietante che arriva dal giappone e dove una serie di immagini consente di risalire all’identità di un assassino. Terza posizione per lo scrittore guru Gianluca Gotto con il suo romanzo Verrà l’alba, starai bene (Mondadori). I suoi libri carichi di ottimismo e redenzione funzionano sempre, anche in spiaggia. Prevedibile una corsa lunga sotto l’ombrellone.

Intanto al quarto posto vediamo proseguire un’altro dei fenomeni tipici dell’estate. Si fa avanti, sospinto dagli alisei che spirano dal Ninfeo di Villa Giulia e dal premio Strega, Andrea Bajani con il suo L’anniversario (Feltrinelli).

Il premio vale, normalmente, alcune decine di migliaia di copie, e da questo punto lo Strega è davvero l’unico riconoscimento letterario che, in Italia, faccia la differenza in libreria. Non tutti gli autori però ne traggono egualemente beneficio. Vedremo come andrà la corsa di Bajani. Di norma lo strega mantiene in Top ten almeno sino a settembre. Ma a volte l’effetto è ben più lungo.