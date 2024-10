Foto di Pixabay

Ascolta ora 00:00 00:00

Da tre giorni mi tremano le mani e mi sembra di soffocare. Non sono il tipo di donna, lo giuro, che controlla il marito. Siamo sposati da trent’anni e non ho mai controllato il suo cellulare, non ho mai frugato nelle sue tasche (se non per evitare che qualcosa di importante finisse in tintoria). Ma sabato, nel corso di un pranzo di famiglia, mi è crollato il mondo addosso. In maniera completamente casuale ho scoperto che l’uomo che mi vive accanto ha una relazione con mia sorella. Ed è successo di tutto, sono esplosa. Non ho più un mondo nel quale rifugiarmi. Non posso coinvolgere i miei figli, i miei genitori sono venuti a mancare tanti anni fa e mia sorella è sempre stata il mio rifugio. Se un giorno avessi mai scoperto che mio marito mi tradiva con un’altra donna è sul suo divano che mi sarei lasciata cadere disperata. Ma l’altra donna è mia sorella. Aver perso la mia complice mi disorienta più di aver perso mio marito.

***



Cara Anna, la chiamerò così perché l’ho sempre considerato un nome “lenitivo” e mi piacerebbe che in qualche modo, in questo momento, le arrivasse una carezza. Forse troverà ipocrita ciò che sto per risponderle, ma ritengo che nella vita si possa anche prendere in considerazione un perdono “selettivo”. Comprendo bene che il tradimento da parte di suo marito con sua sorella le abbia fatto crollare il mondo addosso. Proprio per questo, lucidamente, se fossi in lei cercherei il male minore. Adesso è troppo delusa e sconvolta persino per pensarci. Ma tra un po’ di tempo la rabbia si sgonfierà come un soufflè prematuro, e sentirà l’esigenza di iniziare a ricostruire la sua vita da qualche parte. Quella parte, anche se dovesse decidere di rinunciare per sempre a suo marito, potrebbe essere proprio sua sorella.

Magari un giorno vi capiterà di incontrarvi per caso e scoprire che siete di nuovo, improvvisamente “voi”, oppure le accadrà qualcosa che sentirà di dover assolutamente raccontare a qualcuno e si sorprenderà intenta a comporre il suo numero di cellulare. Ci sono legami che sembrano compromessi per sempre e invece lo sono solo in superficie e solo per un po’.