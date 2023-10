“Moderno sarà lei”, l'ultimo libro di Gianluigi Paragone

“Moderno sarà lei” è l’ultima fatica letteraria di Gianluigi Paragone. Un libro che, secondo il giornalista Mario Giordano che ne ha curato la prefazione, “risveglierà la memoria, sbloccherà i ricordi e il passato apparirà per quello che è, bellissimo!”.

Il libro, infatti, come svela il leader di Italexit, Paragone, sul suo profilo Facebook, è un viaggio nei ricordi della nostra infanzia fatta “di gettoni telefonici, di videocassette da consegnare, di una musica fatta ancora di dischi o di musicassette o di walkman, di fili del telefono che si intrecciavano perché non c’erano i cordless e, soprattutto, non c’erano i telefonini”. Non è un libro nostalgico, ma “è un viaggio che, forse, ci consente – spiega l’autore - di farci capire che le identità, le radici, le tradizioni appartengono ancora al nostro presente”. Un presente da salvaguardare essendo ben “coscienti che quella storia è ancora la nostra storia”.

Paragone non ha paura di denunciare dove ci stanno portando il futuro che ci attende e come alcuni vorrebbero farci vivere in un mondo composto da cibi sintetici e Natura sovvertita, da umanoidi e intelligenze artificiali. È un libro che sta dalla parte dei nostri nonni, di chi rispetta l’ambiente e la Natura, senza sentire la necessità di ottenere patenti di ecosostenibilità. “Moderno sarà lei” sta dalla parte del nostro Paese e delle sue eccellenze. Racconta un mondo forse passato di moda ma che rimembrando i dischi o le cassettine, i dvd del Blockbuster, i gettoni del telefono, la Polaroid, le feste e le tavole imbandite ci fa tornare il sorriso. Si tratta di un racconto di un mondo reale, genuino, artigianale e non virtuale, sintetico o artefatto. Insomma, un mondo vero contro il cosiddetto mondo moderno. E, se questa è la modernità allora – è la tesi di Paragone - Moderno sarà lei, il quinto libro dell’ex senatore che sbarca sulle librerie dopo “L’Invasione” (con Francesco Borgonovo), “GangBank”, “Noi No!” e “La Vita a Rate”.