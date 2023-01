Morto Marco Tropea: l'editore di "Te li do io i tropici", aveva 80 anni

Addio a Marco Tropea. L’editore e scrittore è morto a Milano, aveva 80 anni. Una carriera dedicata ai libri e in più ruoli, compreso quello di traduttore, arrivando a pubblicare autori del calibro di Paco Ignacio Taibo II. Prima editor per Mondadori specializzato in giallo, poi la fortunata avventura “in proprio”, con un ricco catalogo di narrativa italiana, straniera e di saggistica di attualità.

Addio a Marco Tropea

Nato a Milano nel 1942, Marco Tropea frequentò il Liceo classico Giovanni Berchet e la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Milano. Dopo essere stato insegnante alle scuole medie, iniziò a lavorare nel mondo dell’editoria come editor di narrativa straniera per Mondadori. Tra i suoi lavori più conosciuti, la traduzione del thriller “Il giorno dello sciacallo” di Frederick Forsyth del 1972.

Terminata la parentesi da editor per Mondadori, nel 1989 fondò Interno Giallo, casa editrice collegata a Leonardo Editore di Leonardo Mondadori. Nel 1992 Interno Giallo fu acquistata da Mondadori e Marco Tropea decise di passare alla Longanesi, chiamato da Mario Spagnol, in qualità di coordinatore delle case editrici del Gruppo. Da segnalare anche l’esperienza da direttore editoriale de Il Saggiatore.

Nel 1995 Marco Tropea decise di mettersi in proprio e fondò la casa editrice che portava il suo nome, nata con un comitato editoriale composto da Jerome Charyn, Laura Grimaldi, Luis Sepúlveda e Paco Ignacio Taibo II. Tra le prime opere pubblicate “Il canto del cielo” di Sebastian Faulks e i diari inediti di Ernesto Che Guevara e Raul Castro. E ancora: da Noam Chomsky a Giorgio Galli, passando per Antonini Zichichi e Howard Zinn.

L’omaggio di Paco Ignacio Taibo II

Tra i tanti autori pubblicati da Marco Tropea figura il già citato Paco Ignacio Taibo II, basti pensare a “Te li do io i tropici” del 2000, a “Morti scomodi” del 2005 ed a "Ritornano le tigri della Malesia" del 2011. Lo scrittore messicano ha voluto rendergli omaggio così: “È appena morto a Milano Marco Tropea, il migliore degli editori italiani, vecchio amico e fedele compagno degli autori della mia generazione. Per quelli di noi che hanno collaborato con lui, indimenticabile. Devo a lui quasi tutto quello che so sull'editoria” . Queste, invece, le parole dello scrittore e sceneggiatore italiano Sandrone Dazieri: “Ciao Marco, ci vediamo di Là. Ormai di Là è davvero affollato di amici, mi sento un po' fuori posto, di Qua” .