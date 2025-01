“Parabellum – La Battaglia di Parabiago: la graphic novel che racconta la storia

La conferenza stampa della presentazione della graphic novel “Parabellum – La Battaglia di Parabiago”, pubblicata dalla casa editrice “Ferrogallico”

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è svolta oggi, 24 gennaio, organizzata dall'Associazione Culturale “Parabiago Medievale”, la conferenza stampa di presentazione alla stampa e agli operatori del settore di “Parabellum – La Battaglia di Parabiago”: una graphic novel, ovvero un fumetto di alta qualità, sul tema della Battaglia di Parabiago pubblicata dalla casa editrice “Ferrogallico” con i patrocini dei Comuni di Aquileia, Casale Monferrato, Ferrara, Parabiago, Saluzzo e Volpiano.

Il fumetto

La novel, che è stata tratta dal romanzo storico “A.D. 1339 – Il nemico alle porte” del Dott. Francesco Granito, ha visto nell'affollata conferenza stampa l’autore Francesco Granito, il curatore dell’opera Giuliano Polito, il Presidente dell’Associazione Daniel Marazzini, l’editore Federico Goglio e il Presidente del gruppo CALL S.R.L. Federico Zerbetto, che ha finanziato il progetto.

Le parole dell'autore

Granito si è augurato – citando Marcel Proust – " che l’opera possa nascere e crescere nell’animo dei lettori " e ha commentato la complessità di trasformare un romanzo storico in una graphic novel. Il curatore dell'opera, Giuliano Polito, si è invece concentrato sull’importanza storica della Battaglia di Parabiago come elemento fondante dell’identità, della storia e della tradizione parabiaghese e sulla volontà di fare una cultura accessibile a tutti e ha ringraziato i Comuni patrocinanti, il finanziatore e tutti i collaboratori.

Il presidente dell'Associazione Marazzini, ha poi ricordato l’impegno dell’Associazione per la diffusione e la valorizzazione della storia della Battaglia.

In ultimo, l'editore, ha comunicato che l’opera sarà distribuita a livello nazionale e ha ipotizzato ulteriori collaborazioni future. Nelle prossime settimane, la graphic novel, per ora stampata con una tiratura limitata di 2mila copie,nelle librerie e presentata ufficialmente al pubblico.