"Questa rivolta è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'intervento Usa? Ogni guerra è un incubo"

Nazanine Hozar è una scrittrice iraniana autrice di “Aria”, una saga appassionante sullo sfondo della Rivoluzione khomeinista, pubblicata da Einaudi, considerato Il dottor Zivago iraniano. Nazanine ci risponde dal Canada, dove vive da quando è bambina. Si dice molto preoccupata per quanto sta avvenendo in Iran in questi giorni, ma sogna la libertà e la democrazia per il suo amatissimo Paese e ci ricorda che ogni iraniano è proprio come ognuno di noi. Desidera: “Una vita pacifica, essere libero, non vivere nella paura, avere speranze e sogni. Vuole ballare, cantare, dissentire, dire ciò che pensa senza paura di essere punito. Tenere per mano i suoi amanti senza paura di essere arrestato. Vuole immaginare un futuro prospero per i suoi figli, dove possano sognare le cose semplici della vita: amore, matrimonio, famiglia, risate”.



Che cosa hanno in comune le iraniane, Mahsa Amini e la sua eroina Aria?

Resilienza, sfida, radicamento. Sono tutte donne che per decenni sono state soggiogate, represse, oppresse da una società dominata dagli uomini, che opprime anche gli uomini. Le donne iraniane, in generale, hanno un innato senso di giustizia e chiarezza morale. Ci sono ovviamente delle eccezioni in ogni società, ma quando la vita ti limita e ti abbatte ripetutamente, quando ti toglie scelta e autonomia, sei destinata a sviluppare un forte senso di sé.



Come descriverebbe la rivoluzione di Khomeini?

Ho le mie idee sulla "rivoluzione di Khomeini", principalmente sul fatto che sia stata fortemente sostenuta dalle potenze occidentali, Stati Uniti e Francia, e manipolata tra la popolazione iraniana, che desiderava sinceramente un vero sistema democratico. Il suo fanatismo religioso e quello dei suoi seguaci hanno dirottato quello che avrebbe potuto essere un percorso verso la democrazia in Iran.



Qual è la differenza tra l'attuale rivolta e il movimento "Donna, Vita, Libertà" del 2022?

Penso che l'attuale rivolta sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se il movimento "Donna, Vita, Libertà" si occupava dei diritti delle donne, dell'allentamento della coercizione religiosa (simboleggiato dall'hijab obbligatorio) e di una spinta verso la riforma politica e una transizione pacifica, questa nuova rivolta è una vera e propria rivoluzione per un cambiamento totale. Gli iraniani sono schiacciati sotto ogni aspetto. Vogliono i loro diritti umani fondamentali. Gran parte delle ricchezze, delle finanze e dei profitti del paese vengono convogliati a sostegno di gruppi terroristici e delegati militari all'estero. Gli iraniani chiedono un cambio di regime totale.



Il ritorno del principe Reza Pahlavi potrebbe essere una soluzione?

Dipende dal ruolo che ricoprirà. In questo mondo moderno non c'è più posto per la monarchia assoluta. Tenga presente che, mentre nel 1979 gli iraniani detronizzarono un re nella speranza di una democrazia, quel re fu sostituito da un altro re, nelle vesti di Khomeini, solo che invece di indossare una corona indossava un turbante, come fa il suo attuale spietato predecessore Khamenei. Khamenei è un monarca assoluto nel senso più puro. Afferma che il suo governo derivi da Dio. Il Principe Ereditario ha ripetutamente affermato di non avere alcun desiderio di diventare un leader definitivo. Ciò che sta dicendo è che, poiché milioni di iraniani chiedono il suo aiuto, è disposto ad assumere il ruolo di figura e leader transitorio.



L'intervento di Stati Uniti e Israele potrebbe avere degli svantaggi?

Questa domanda è molto complicata. La risposta breve è sì; potrebbe. Innanzitutto, qualsiasi guerra è un incubo. È l'ultima cosa che una nazione dovrebbe desiderare e dovrebbe essere condotta solo nelle situazioni più disperate. Si potrebbe sostenere che la Seconda Guerra Mondiale sia stata uno di quei momenti storici in cui la guerra era necessaria. Gli svantaggi in questo caso potrebbero essere numerosi. Innanzitutto, Israele e gli Stati Uniti sono noti per le proprie violazioni dei diritti umani, quindi ci si potrebbe chiedere: dovrebbero essere loro a decidere nel ripristinarli in un altro Paese? La risposta non è necessariamente no. L'intervento di entrambi i Paesi potrebbe in ultima analisi portare una qualche forma di democrazia in Iran, ma nel frattempo potrebbe scoppiare una guerra civile, potrebbe verificarsi la distruzione totale delle infrastrutture, migliaia e migliaia di vite potrebbero andare perse. La domanda da porsi è se questo intervento valga il prezzo e se gli iraniani (quelli che vivono all'interno del Paese, non all'esterno) siano disposti a pagarlo.



Qual è il suo rapporto con la sua patria, visto che vive in Canada da quando era bambina?

È molto difficile rispondere a questa domanda. Posso solo dire che il mio cuore si spezza per il popolo iraniano. Sono rattristata dal fatto che un paese pieno di individui così talentuosi sia stato portato a un tale stato di distruzione a causa dell'ideologia velenosa e fanatica di una minoranza. Ho avuto tre privilegi nella mia vita: vivere fuori dall'Iran, avere la possibilità di scrivere i miei libri in inglese, il che consente la comunicazione di massa, e avere la possibilità di scrivere storie. Tutto ciò che posso fare è usare questi privilegi per aiutare la gente della mia patria.



Qual è il suo peggior incubo per l'Iran?

Credo che non ci possa essere niente di peggio di questo regime, sempre più terrificante, zelante e ideologico.



Qual è il sogno che spera si avveri per il suo Paese?

Che un giorno l'Iran diventi una vera democrazia, che sia una repubblica o una monarchia costituzionale, ma che sia veramente democratico, con elezioni, libertà di pensiero e di parola, libertà di religione. Nessun sistema politico è perfetto, ma come è stato detto "la democrazia è la forma di governo meno peggiore”.



Cosa significa essere iraniani oggi?

Non credo che gli iraniani siano diversi dalle altre persone nel mondo. Condividiamo le stesse complessità, abbiamo il bene e il male in noi, come tutti gli altri. Vogliamo semplicemente una vita pacifica, essere liberi, non vivere nella paura, avere speranze e sogni. Vogliamo ballare, cantare, dissentire, dire ciò che pensiamo senza paura di essere puniti. Vogliamo tenere per mano i nostri amanti senza paura di essere arrestati.

Vogliamo immaginare un futuro prospero per i nostri figli, dove possano sognare le cose semplici della vita: amore, matrimonio, famiglia, risate, invece di vivere una vita costantemente ossessionata da guerra, distruzione e disordini politici. Vogliamo amore come ogni altra persona al mondo, che sia americana, palestinese, israeliana, italiana, canadese. Secondo me, ogni iraniano è proprio come te.