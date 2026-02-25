Scrittori esordienti, ecco il posto che fa per voi

Siete un romanziere esordiente, al vostro primo romanzo pubblicato, e volete provare ad aprirvi un sentiero nella giungla critico-editoriale italiana? Bene. Per trovare il vostro posto sotto i riflettori, provate a inviare il vostro libro al premio al Premio letterario “Giuseppe Berto”, tra i più autorevoli e originali riconoscimenti italiani dedicati alle opere prime di narrativa, che ha appena aperto il bando della 33ª edizione. Il Premio - assegnato ad anni alterni a Mogliano (dove Berto è nato) e a Capo Vaticano, Ricadi, in Calabria (dove Berto ha vissuto e scritto alcuni dei suoi capolavori) – è nato nel 1988 per volontà del grande italianista Cesare De Michelis e continua a rappresentare un punto di riferimento per gli esordi letterari in Italia, valorizzando romanzi e racconti pubblicati per la prima volta in lingua italiana.
Per l’edizione 2026 è confermata integralmente la giuria dello scorso anno, presieduta da Emanuele Trevi, Premio Strega 2021 e tra i più autorevoli critici letterari italiani. Ne fanno parte Silvia Avallone, Luigi Mascheroni, Elena Stancanelli – vincitrice del Premio Berto nel 1998 – ed Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Padova. Sarà la giuria a selezionare entro luglio 2026 la cinquina finalista e a proclamare l’opera vincitrice. Possono concorrere romanzi d’esordio o raccolte di racconti (interamente inediti) pubblicati e distribuiti per la prima volta in senso assoluto nel periodo compreso tra il 16 maggio 2025 e il 15 maggio 2026. Le opere dovranno essere inviate esclusivamente dalle Case Editrici, in formato cartaceo e digitale, entro e non oltre il 31 maggio 2026. La proclamazione del vincitore si terrà sabato 5 settembre 2026 nel giardino di Casa Berto, a Capo Vaticano, Ricadi (VV).All’autore dell’opera vincitrice sarà assegnato un premio di 5.000 euro, mentre ciascuno degli altri quattro finalisti riceverà un gettone di presenza di 500 euro. Il bando completo e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale: www.giuseppeberto.it