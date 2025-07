"La stanza nascosta", il thriller psicologico di Sarah Pinborough

Emily e Freddie si trasferiscono in campagna dopo un grave incidente, cercando un nuovo inizio. Ma Larkin Lodge, la splendida villa in cui si stabiliscono, nasconde presenze inquietanti e segreti oscuri. Mentre Emily lotta con la sua mente e con un passato che non riesce a dimenticare, la casa sembra risvegliare qualcosa di pericoloso. E i veri misteri, forse, non appartengono solo al luogo… ma anche a chi lo abita