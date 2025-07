Troppi titoli da scegliere? Ecco 9 romanzi brevi che lasciano il segno

Quando il tempo per leggere è poco, un romanzo breve può rivelarsi la scelta perfetta: storie intense e compatte che si leggono in pochi giorni, o anche in una sera, ma restano nella mente a lungo. Ecco 9 titoli, tutti sotto le 200 pagine, da non perdere.

1. La metamorfosi

Franz Kafka (Feltrinelli)

Il celebre racconto dell'uomo che si sveglia trasformato in un insetto. Un classico dell'alienazione e dell’inquietudine esistenziale.

2. Il grande Gatsby

F. Scott Fitzgerald (Mondadori)

L’ascesa e la caduta di un uomo alla ricerca dell’amore e del riscatto sociale. Un capolavoro sul sogno americano infranto.

3. Seta

Alessandro Baricco (Rizzoli)

Un romanzo breve e poetico, ambientato tra la Francia e il Giappone, che racconta un amore trattenuto e struggente.

4. Chesil Beach

Ian McEwan (Einaudi)

Una giovane coppia e una notte che cambia tutto. Silenzi, incomprensioni e rimpianti in un racconto di rara delicatezza.

5. Mattatoio n. 5

Kurt Vonnegut (Feltrinelli)

Un romanzo visionario, comico e tragico insieme, che racconta gli orrori della guerra e il tempo che si piega e si confonde.

6. L’amante Marguerite Duras

Marguerite Duras (Feltrinelli)

Un amore proibito e sensuale nell’Indocina coloniale. Autobiografia e finzione si mescolano in un racconto magnetico.

7. Tre

Valérie Perrin (Piemme)

Un romanzo delicato sull’amicizia e sul tempo che passa, raccontato con la sensibilità e la grazia tipiche dell’autrice di Cambiare l’acqua ai fiori. Anche se supera di poco le 200 pagine, lo stile scorrevole lo rende perfetto per una lettura breve ma toccante.

8. Una vita che non è la mia

Olivier Guez (Piemme)

Un racconto intenso ispirato a fatti reali: un medico in vacanza si ritrova coinvolto nel dramma dello tsunami del 2004 in Sri Lanka.

In meno di 150 pagine, Guez esplora il trauma, la solidarietà e la fragilità della vita umana.

9. Il vecchio e il mare

Ernest Hemingway (Mondadori)

Un pescatore, il mare, una sfida contro la natura. Un classico che racconta la dignità della lotta e la grandezza dell’essere umano.