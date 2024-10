Liam Payne, la morte è un giallo tra droga, depressione e amori

Ascolta ora 00:00 00:00

E ora vai con il mistero, le indiscrezioni, le ricostruzioni. L'altro giorno Liam Payne, ex membro degli inglesi One Direction, è stato ritrovato morto sul marciapiede davanti all'hotel Casa Sur di Buenos Aires. Aveva 31 anni e tra il 2010 e il 2016 era diventato famoso in tutto il mondo grazie ai brani di quella boy band. Un vero fenomeno globale, che ha coinvolto gli adolescenti di tutto il mondo inserendosi nella scia di altri gruppi precedenti come i Take That. Per capirci, nel 2014, secondo una lista stilata dal The Sunday Times, gli One Direction sarebbero stati la boy band più ricca dell'anno, con un patrimonio di circa 14 milioni di sterline a testa, per un totale di 70 milioni complessivi. Poi, dopo il 2016, gli One Direction sono entrati in una sorta di pausa indefinita» che sostanzialmente equivaleva alla fine del progetto. Uno di loro, Harry Styles, inizia lentamente una carriera solista ormai diventata prestigiosa, e anche l'altro componenteZayn Malik ha iniziato a pubblicare canzoni riscuotendo un buon successo.

Invece Liam Payne si è lentamente perso nello stagno della popolarità, incasellando uno dopo l'altro segnali di scarso equilibrio. Ad esempio, dopo il celebre schiaffo di Will Smith a Chris Rock nella notte degli Oscar, il cantante aveva detto, parlando in modo un po' strano, che Will Smith aveva il diritto di fare quello che si sentiva e che era necessario vedere la parte positiva dell'episodio. Un'uscita che molti fan avevano commentato in modo ironico oppure indignato. Anche pochi giorni fa, presentandosi al concerto dell'ex compagno di band Niall Horan, aveva fatto di tutto «per rubargli la scena». E, pochi minuti prima del volo dal terzo piano dell'hotel, il personale aveva segnalato il suo stato alterato probabilmente dall'eccesso di alcolici o stupefacenti. Giusto il tempo che le forze dell'ordine arrivassero, e Liam Payne era già morto. Suicidio o disgrazia? La sua fidanzata Kate Cassidy, 25 anni, ha dichiarato sui social di averlo lasciato solo a Buenos Aires perché non voleva più restare in quel posto.

La morte

di Liam Payne ha scatenato la reazione di milioni di fan (ed era comprensibile), ma anche quella del premier inglese Keir Starmer e pure di Ron Wood dei Rolling Stones che si è detto «scioccato e rattristato» per la morte.