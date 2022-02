Forme classiche rivisitate in design moderno

Endless Gioielli Roma, il brand fondato da Teresa Ingrosso, propone gioielli made in Italy artigianali in metalli e pietre preziose, ispirati a linee classiche senza tempo, rivisitate in chiave moderna ed elegante. Tra le sue mille proposte, si possono trovare gioielli per tutti i gusti e tutte le tasche. Anello e orecchini in oro bianco con brillanti e bordo di zaffiri. Poi, la collana groumette in oro giallo con pendente a cuore e diamanti e il bracciale groumette in argento 925 placcato oro rosa con zirconi naturali di prima qualità su maglie alternate.