Mente pulita, così la primavera riporta il benessere

La primavera è in arrivo e con essa la volontà di liberare la mente dai pesanti problemi che l'inverno ha portato con sé. In queste ultime settimane invernali non resta dunque che stringere i denti, in attesa delle nuove giornate di tiepido sole che, con i suoi raggi, riportano allegria e gioia soprattutto alle persone che maggiormente soffrono il grigio dei primi mesi dell'anno.

Come ogni nuovo inizio, perfettamente incarnato dalla primavera come stagione della rinascita, non mancano i buoni propositi. E se, per questa occasione, ci ponessimo degli obiettivi raggiungibili che fanno bene anche alla psiche? Ecco alcune idee per ritrovare il proprio equilibrio, passo dopo passo.

Paura: via ciò che ci blocca

Avere paura è una reazione innata: conosciamo questa sensazione da quando eravamo piccoli e difficilmente potrà abbandonarci, nonostante tutte le buone intenzioni e la volontà di farlo. Inoltre, le paure ci servono anche per proteggerci da situazioni potenzialmente pericolose, come rete di salvataggio. Quello che però possiamo fare è imparare a razionalizzarle e, quando possibile, uscire fuori dalla nostra zona di conforto con gli strumenti giusti per poterla gestire.

Tutti quei piccoli grandi timori, magari collegati ad esperienze passate o irrazionali possono essere affrontati: un passo per volta, in compagnia di persone care, seguiti da un professionista. Ogni alternativa è valida per abbandonare il pesante sacco che ci opprime e ci preclude di fare ciò che ci piace veramente.

Relazioni tossiche, così ci impediscono di essere felici

Le relazioni tossiche sono dannose. Critiche immotivate, piccoli ma costanti litigi e ripicche a lungo andare ledono il piacere di una relazione, che sia con un amico o con il partner. Darci un taglio, anche se sul momento può sembrare doloroso, è come uscire da una stanza buia in cui si è stati per troppo tempo. Con il vecchio alle spalle e una ritrovata autostima non mancheranno le occasioni per incontrare qualcuno che meriti veramente il nostro affetto e le nostre attenzioni.

Cattive abitudini, così ci colpiscono alle spalle

È tempo anche di buttare le cattive abitudini. Il fumo, il tempo sprecato, il cibo spazzatura: sono alcuni dei fattori che, inconsciamente, possono influire negativamente sul nostro stress mentale, andando a colpire in maniera subdola ogni volta che ripetiamo la stessa azione che mina il nostro percorso. Essere risoluti e dire loro finalmente addio può aprire le porte a un ritrovato benessere, anche fisico.

Felicità, creatività e volersi bene: le chiavi della primavera

Sono stati mesi difficili, caratterizzati da gravi problemi che hanno gravato sull'equilibrio psicofisico di moltissime persone.Ecco perché diventa necessario cogliere ogni occasione per gioire delle sorprese che la vita ci propone, curando il proprio benessere, nutrendo la creatività e ricercando il piacere in piccole cose che ci accadono intorno.

Basta guardarsi dentro per trovare nuovi stimoli, proprio adesso che la vita torna a fiorire. Quindi, dopo aver fatto spazio buttando via il vecchio, diventa fondamentale decorare gli spazi della propria mente con elementi positivi che fanno bene al corpo e alla mente.