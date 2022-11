Novembre, sagre da non perdere tra Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Piemonte e Sardegna

Colori caldi e avvolgenti, profumi e tepori dell'autunno inoltrato baciato ancora da qualche caldo raggio di sole, ecco che novembre fa il suo ingresso ufficiale. Il periodo perfetto per passeggiate nei boschi alla ricerca di silenzio e pace ma anche di foglie colorate e toni caldi, fiori tardo autunnali e frutti di stagione.

L'atmosfera ideale per effettuare gite ed escursioni in bici o in treno, per una passeggiata sulle spiagge deserte della penisola e per deliziosi tour enogastronomici. Quale occasione migliore se non girovagare tra sagre e mercatini stagionali, il modo migliore per trascorrere un weekend fuori casa degustando cibi e acquistando prodotti golosi. L'ideale se si vuole visitare nuovi posti, fuori regione, pronti a respirare l'atmosfera delle anteprime di Natale.

Le sagre di novembre in giro per l'Italia

Con l'arrivo di novembre si infittiscono gli appuntamenti legati ai mercatini e alle sagre stagionali, in piena stagione autunnale con deliziose anteprime delle prossime festività natalizie. Non solo momenti dedicati alla cucina e al vino, ma vere esperienze sensoriali e di convivialità, guidate dalle tradizioni regionali sparse lungo tutta la penisola italiana. Scopriamo quelle più amate in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Piemonte e Sardegna, un'occasione imperdibile anche per acquistare prodotti unici e qualche regalo per le prossime festività.

Sagre in Emilia Romagna, le più importanti

Regina della convivialità e dell'accoglienza ecco l'Emilia Romagna, con le sue innumerevoli sagre e fiere dedicate all'enogastronomia locale. A Calestrano, in provincia di Parma, è in corso la Festa del Tartufo Nero di Fragno, che ha preso il via a metà ottobre e andrà avanti fino a metà novembre. Anche a Cavola, frazione di Toano in provincia di Reggio Emilia, l'11 e il 18 novembre avrà luogo la Festa del Tartufo. Con innumerevoli bancarelle e stand dove poter degustare vini, salumi, funghi, formaggi e ovviamente il tartufo. Il primo novembre a Bagno di Romagna Terme si festeggiano i santi con vino, caldarroste, tortelli nella nastra e molto altro. Il baccalà, invece, sarà il protagonista indiscusso della sagra di Vecchiazzano-Forlì con piatti e preparati tematici, dal 3 al 7 novembre.

La prima domenica di novembre prende vita anche la Fiera di San Rocco, organizzata da Accademia Medioevale di Faenza con rievocazioni storiche, combattimenti e animazioni di un tempo. Dal 6 al 13 novembre, a Brisighella in provincia di Ravenna, si terrà la fiera dedicata alle delizie del porcello, con formaggi locali, frutta e tartufo. Un evento in grado di rappresentare le usanze di un tempo, legate alla preparazione della carne di maiale. Dall'11 al 13 novembre, a Cesena, prenderà il via la Festa del cicciolo, a Coriano dal 20 al 27 novembre la Fiera dell'oliva, mentre il 20 si terrà la 52esima edizione della Fuganera a Castrocaro Terme e Terra del Sole, che consiste nell'accensione di un grande falò con i rami potati dagli alberi, per ringraziare le divinità dei frutti del raccolto.

Lazio, eventi e sagre locali

Patria indiscussa delle sagre e degli eventi legati al cibo, ai vini e all'intrattenimento, ecco il Lazio con tutti gli appuntamenti del mese di novembre. Tra feste e rievocazioni medievali per un'avventura magica tra i borghi più belli, il primo novembre a Rocca di Cave avrà luogo la Sagra del Marrone, mentre ad Ascrea quella della castagna. La castagna è un po' la protagonista del mese con eventi dedicati come ad Anzio il 9 e 10 novembre e il 3 a Paganico Sabino. Durante tutto il mese avrà luogo la Festa dell'Olio e del Vino Novello a Vignanello, nelle giornate dell'11,12,13 e poi 18,19 e 20, mentre il 9 e 10 a Nerola si terrà la sagra della polenta. Dal 5 al 6 novembre avrà luogo l'evento Le Cantine del Borgo dedicato al vino novello, nel comune di Strangolagalli. A Roma, il 12 e 13 si terrà la Sagra della Polenta, mentre domenica 13 novembre ad Anguillara Sabazia la fiera di San Martino Castagne e vino, con giochi, stand gastronomici e visite guidate.

Toscana, dove andare per sagre

Cucina contadina, gusto e storia si mescolano all'interno degli appuntamenti più importanti del mese di novembre in Toscana, per degustazioni intense e ricche di bontà. Dal 7 al 10 e poi dal 14 al 17 novembre, a Chianni, si terrà la Sagra del Cinghiale, con prodotti e piatti locali legati alla tradizione. Il 9-10 e il 16-17, a San Giovanni d'Asso, avrà luogo la Mostra del Tartufo bianco, giunto alla 34esima edizione. Nelle date dell'1 e 6 novembre prenderà vita la famosa Sagra della Schiaccia Campigliese a Campiglia Marittima, dove sarà possibile degustare la schiacciata più classica in compagnia di funghi, castagne, polenta e zonzelle fritte.

Mentre la Castagnata Lorese a Loro Ciuffenna si svolgerà domenica 20 novembre, e fino al 6 novembre si terrà la Sagra del Fungo Porcino a Lucignano. Il 12 e 13 novembre a Civitella Marittima, nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto prenderà il via la tradizionale Festa del Bucounto, tipica della zona della Maremma e legata alle storie di un tempo. A Buti ogni venerdì del mese si potrà partecipare alle cene tematiche a base di tortelli e trippa, infine per buona parte del mese avrà luogo la Festa Tortello, Bistecca e Porcino al Lago Viola di Vicchi con menu golosi e stand con caldarroste, vin brulè e castagnaccio.

Piemonte, tra eventi e golosità

Il Piemonte è una location perfetta per sagre e fiere, la più nota e amata è la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che si concluderà il 4 dicembre, dedicata al pregiatissimo tubero. Anche a Cella Monte avrà luogo la Fiera del Tartufo Bianco in Valle Ghenza dal 4 al 6 novembre, mentre nelle stesse date a Nizza Monferrato si terrà la Fiera di San Carlo. A Cervere è in corso la Fiera del Porro, utile a promuovere il porro di zona e avrà luogo fino al 27 di novembre, con pietanze e menu dedicati di vera eccellenza. Tra le sagre in Piemonte più amate non si può non citare Tuttomele dal 5 al 13 novembre a Cavour, oltre a Toma e dintorni a Graglia, Biella, il 5 e 6 novembre. A Santena si rinnova l'appuntamento con la sagra della zucca dal 9 al 20 novembre, tra street food, cena ed eventi canori, e il 12 e 13 novembre a Vigliano D'Asti si terrà il Gran fritto misto alla piemontese, tutto a base di carne. Per finire il 25, 26 e 27 novembre, a Torino, avrà luogo il Bagna Cauda Day in moltissimi ristoranti della bellissima città della Mole.

Sardegna, alla scoperta delle tradizioni

Sardegna, terra ruvida ma rigogliosa, naturale e selvaggia, limpida come il suo mare, intensa come la sua gente, al contempo ospitale e accogliente. Come le innumerevoli feste e ricorrenze che animano anche i paesi più piccoli e nascosti, veri e propri eventi di condivisione all'insegna del buon cibo: non solo sagre ma feste di zona, presenti tutto l'anno. L'11 novembre a Bessude avrà luogo la festa patronale di San Martino di Tours, il 30 novembre quella di Sant'Andrea celebrata sia a Birori, Tortolì che a Gonnesa. Tra le sagre più interessanti a Masullas, il 10 novembre in occasione di San Leonardo, si terrà la Sagra del melograno con dolci, liquori e preparati tematici. A fine ottobre e inizio novembre invece la Sagra Su Prugadoriu dedicata alla cura e al culto delle anime dei defunti, sarà rappresentata nel bellissimo centro storico di Seui. A Simaxis in provincia di Oristano si terrà il 26 e 27 novembre 2022 la Sagra del Riso, mentre il 13 a Turri avrà luogo la Sagra dello zafferano. E per finire è in corso l'evento autunno in Barbagia, dal 3 settembre al 18 dicembre, un viaggio tra tradizioni, cultura e gastronomia attraverso i 32 paesi che caratterizzano il cuore della Sardegna.