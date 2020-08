Oroscopo settimana dal 10 al 16 agosto 2020

Ariete

Primi rallentamenti sentimentali, quelli previsti dall'oroscopo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe apparire molto meno romantica rispetto al solito, anche se non mancherà la passione. Sul fronte professionale, molti progetti stanno per concretizzarsi.

Toro

Sette giorni all'insegna della calma, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso si caratterizza per una rinata sintonia con il partner, con un rapporto che sarà più mentale che fisico. In ufficio, invece, è necessario recuperare qualche progetto rimasto in sospeso.

Gemelli

Settimana ancora interessante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si caratterizzerà per una grande malizia: i partner si sentiranno finalmente pronti a sperimentare nuove fantasie. Più rallentata l'esperienza in ufficio, dove le giornate potrebbero apparire fin troppo noiose.

Cancro

Un oroscopo all'insegna del romanticismo, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso regalerà una grande sintonia fra gli innamorati, pronti a vivere delle serate molto dolci. Più complesso l'ambito lavorativo, poiché sarà necessario superare un battibecco recente.

Leone

Sette giorni all'insegna della calma, ma anche di qualche piccolo contrasto, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si caratterizza per una grande grinta, soprattutto sul versante più fisico del rapporto: il momento è perfetto per lanciarsi nella sperimentazione. Noiosa, invece, la vita in ufficio.

Vergine

Settimana riflessiva, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso promette una maggiore malizia fra i partner, ma le interazioni potrebbero rimanere difficili e vagamente polemiche. Sul fronte lavorativo, invece, spazio ai nuovi progetti.

Bilancia

Un oroscopo promettente, ma con qualche ostacolo da superare, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia appare tranquilla, tuttavia difficili potrebbero risultare gli slanci sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professione, nel frattempo, spazio alla creatività.

Scorpione

Sette giorni promettenti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. Migliora sensibilmente l'ambito amoroso, con un inedito romanticismo fra i partner. Non mancherà, tuttavia, uno slancio più passionale. La vita lavorativa potrebbe invece apparire noiosa, soprattutto per le occupazioni meno creative.

Sagittario

Lievi miglioramenti in arrivo, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una buona grinta fra i partner, pronti a lanciarsi in nuove fantasie, ma il romanticismo appare ancora latitante. In ufficio, nel mentre, è tempo di pensare a un progetto per l'autunno.

Capricorno

Un oroscopo mediamente stabile, quello proposto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso richiede grande impegno fra i partner, forse distratti e reciprocamente poco romantici. Sul fronte professionale, invece, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Acquario

Settimana senza grande scossoni, quella in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia appare maliziosa e divertente, con i partner pronti a lanciarsi nella sperimentazione di nuove fantasie. In ambito lavorativo, invece, bisognerà prestare attenzione ai contrasti con colleghi e superiori.

Pesci

Sette giorni tranquilli, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. Migliora sensibilmente il romanticismo all'interno delle coppie consolidate, con dei partner maggiormente dediti all'ascolto. Sul lavoro, invece, è giunto il momento a dedicarsi a compiti artistici e creativi.