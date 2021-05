Oroscopo settimana dal 10 al 16 maggio 2021

Ariete

Un oroscopo all'insegna dei buoni sentimenti, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per il ritorno di un grande romanticismo, pronto ad aiutare i partner a superare qualche battibecco recente. In ufficio, invece, spazio ai nuovi progetti.

Toro

Settimana ancora energica, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre buone capacità di comunicazione fra i partner, ma serve più slancio sul fronte del corteggiamento. La vita professionale non presenta grandi intoppi.

Gemelli

Sette giorni molto interessanti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa regala un innato romanticismo, pronto ad avvantaggiare sia le coppie consolidate che i single in cerca di conquiste. In ambito professionale, nel frattempo, arrivano piccole soddisfazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo energico, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita amorosa si rivela molto passionale, ma i partner dovranno comunque impegnarsi per migliorare il dialogo reciproco. In ufficio, nel mentre, è consigliato evitare toni aggressivi verso colleghi e collaboratori.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, ma senza enormi novità, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa offre un maggior romanticismo rispetto al solito, ma la sperimentazione non sarà ancora pienamente soddisfacente. In ambito professionale è ora possibile progettare un nuovo successo.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non offre grande romanticismo agli innamorati, tuttavia i partner saranno comunque in grado di migliorare il loro dialogo. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Bilancia

Un oroscopo di rinnovamento, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo sia alle coppie consolidate che alle conoscenze nate da poco. La vita professionale premia invece i progetti più ambiziosi, anche con delle rilevanti gratificazioni economiche.

Scorpione

Settimana di alti e bassi, quella suggerita dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa risulta certamente grintosa e passionale, ma la comunicazione fra i partner richiede ancora un po' di rodaggio. In ufficio, nel frattempo, si consiglia di evitare battibecchi con i colleghi e con i superiori.

Sagittario

Sette giorni un po' rallentati, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa appare meno romantica rispetto al solito, tuttavia i single potranno lanciarsi nella conquista facendo nuove conoscenze. In ambito professionale, tuttavia, bisogna prestare attenzione ai cambi repentini di budget.

Capricorno

Un oroscopo non particolarmente energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita relazionale offre buone capacità di dialogo fra i partner, ma potrebbe mancare uno slancio più passionale per il rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisognerà evitare di imporre la propria opinione sugli altri.

Acquario

Settimana ancora serena, quella promessa dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa torna a regalare un buon romanticismo fra i partner, accompagnato da una soddisfacente intesa sul fronte intimo. In ufficio, nel frattempo, non bisognerà esagerare proponendo degli obiettivi impossibili.

Pesci

Sette giorni di importanti miglioramenti, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non risulta particolarmente romantica, ma i partner saranno certamente spinti a una maggiore sperimentazione. In ambito professionale, invece, arrivano notizie in merito a compensi e contratti.