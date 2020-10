Oroscopo settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna della grinta, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non risulta particolarmente romantica, tuttavia i partner potrebbero essere spinti da una famelica passione. In ufficio, invece è necessario prestare attenzione alla comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso è sostenuto da un ottimo romanticismo, che permetterà ai partner di vivere dei momenti di grande intimità. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è utile pensare a un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre una buona sintonia fra i partner, pronti a condividere anche intriganti momenti di passione. In ufficio, però, la comunicazione potrebbe risultare carente.

Cancro

Un oroscopo intrigante, ma con qualche sfida da superare, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa offre grande malizia ai partner, tuttavia potrebbero esservi degli ostacoli nel tramutare il desiderio in realtà. In ambito professionale, invece, spazio alla creatività.

Leone

Sette giorni mediamente stabili, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia può ancora approfittare di momenti di grande grinta fisica, tuttavia l'intesa mentale potrebbe risultare più confusa. In ufficio, nel frattempo, bisognerà cercare di evitare battibecchi con colleghi e superiori.

Vergine

Una settimana appagante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre un grande slancio romantico, che potrebbe tramutarsi anche in una grande sperimentazione in camera da letto. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero giungere notizie in materia di contratti.

Bilancia

Sette giorni all'insegna della passione, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa favorisce i single, pronti a lanciarsi nel corteggiamento oppure in passioni di una notte sola. Più rallentato l'ambito professionale, dove bisognerà prestare attenzione alla comunicazione.

Scorpione

Un oroscopo molto creativo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia garantirà una buona intesa fra i partner, pronti a risolvere qualche piccolo battibecco recente. In ambito professionale, nel frattempo, si troveranno metodi innovativi per risolvere dei noiosi problemi.

Sagittario

Settimana un po' statica, ma non preoccupante, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso offre una buona grinta, che i partner sfrutteranno per la sperimentazione fisica, ma il dialogo dovrà essere migliorato. In ufficio, nel mentre, non è ancora tempo di avanzare troppe pretese.

Capricorno

Sette giorni soddisfacenti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso offre una buona intesa fra i partner, pronti a condividere importanti momenti di romanticismo. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare delle importanti gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso non offre grande romanticismo agli innamorati, ma non mancheranno momenti di grande sperimentazione fisica. In ufficio, nel frattempo, bisognerà stimolare maggiormente la propria creatività.

Pesci

Settimana promettente, quella suggerita dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre un grande slancio passionale, tuttavia i partner dovranno esercitarsi maggiormente sul romanticismo. Sul fronte lavorativo, bel mentre, potrebbero arrivare notizie in merito a un aumento.