Oroscopo settimana dal 13 al 19 aprile 2020

Ariete

Un oroscopo stimolante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela decisamente romantica, con i partner pronti a rafforzare le fondamenta del loro rapporto, mente i single si lanceranno nella conquista. Sul lavoro si sperimenterà qualche noia sul fronte dei contratti.

Toro

Sette giorni di media calma, ma con qualche sfida da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La coppia risulta abbastanza statica, con i partner vittime di fraintendimenti, per questo bisognerà puntare sul versante della comunicazione. In ambito professionale, invece, giungono delle gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana dedicata alle passioni, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia si caratterizzerà per un buon romanticismo con il partner, nonché per tanta fantasia anche sul versante più intimo del rapporto. Sul lavoro, invece, arrivano dei momenti di creatività.

Cancro

Un oroscopo ancora rallentato, ma non eccessivamente precoccupante, quello in arrivo per i nati nel Cancro. La vita di coppia potrebbe apparire un po' annoiate, con i partner distratti rispetto alle reciproche esigenze. In ambito professionale, invece, vi sarà spazio per sistemare una questione da troppo tempo aperta.

Leone

Sette giorni rallentati, quelli voluti dai Pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso non appare eccessivamente accattivante, anche se non mancherà una buona capacità di comunicazione fra i partner. Sul fronte della carriera, invece, non è il momento per prendere delle scelte affrettate.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nella Vergine. La vita amorosa non garantisce eccessivi momenti di passione con il partner, anche se l'intensa fra gli innamorati rimarrà buona. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario rinunciare agli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Sette giorni di alti e bassi, ma anche di brevi momenti entusiasmanti, quelli in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La sfera di coppia offre un buon romanticismo fra i partner, ma bisognerà impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione. In ambito professionale, nel frattempo, spazio alle idee creative.

Scorpione

Un oroscopo abbastanza rallentato, ma senza grandi preoccupazioni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non garantisce grande capacità di comunicazione, soprattutto sl versante più fisico del rapporto, ma non mancheranno momenti di grande intimità. Sul lavoro, nel mentre, meglio evitare battibecchi.

Sagittario

Settimana in netta ripresa, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso regala un maggiore romanticismo, utile per rafforzare le fondamenta della coppia. Sul fronte professionale, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a nuove strade.

Capricorno

Sette giorni ancora soddisfacenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa richiede una comunicazione più efficace con il partner, ma non mancheranno dei momenti di invitante intimità. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, continuano a giungere nuove gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo all'insegna delle novità e delle sorprese, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela molto soddisfacente, con una buona passione tra i partner e il desiderio di passare dei momenti di qualità insieme. Sul lavoro, nel frattempo, spazio alla creatività.

Pesci

Settimana un po' sottotono, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso richiede maggiore impegno, soprattutto per identificare e comprendere le necessità del partner. In ufficio, invece, spazio ai compiti quotidiani meno impegnativi.