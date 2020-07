Oroscopo settimana dal 13 al 19 luglio 2020

Ariete

Un oroscopo grintoso, quello garantito dalle stelle questa settimana ai nati nel segno dell'Ariete. L'ambito amoroso continua a essere caratterizzato da un grande romanticismo, mentre i single si lanceranno nella conquista e in bollenti notti di passione. Qualche intoppo in più in ufficio, dove le conferme tardano ad arrivare.

Toro

Settimana abbastanza altalenante, quella in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia offre una buona comunicazione fra i partner, ma qualche intoppo si potrebbe manifestare sul versante più fisico dell'intimità. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Sette giorni ancora all'insegna del romanticismo, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso offre una grande sintonia fra i partner, anche sul versante più fisico della relazione. In ambito professionale, invece, un nuovo progetto potrebbe richiedere una grande creatività.

Cancro

Settimana mediamente interessante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una buona capacità comunicativa fra i partner, ma servirà più impegno sul fronte più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, è necessario evitare decisioni dettate solo dall'istinto.

Leone

Un oroscopo abbastanza soddisfacente, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso si caratterizza per una spiccata voglia di sperimentazione, sia sul versante più romantico che su quello più fisico del rapporto. Sul lavoro, nel mentre, è necessario dare il massimo per ottenere una piccola promozione.

Vergine

Sette giorni senza grandi sorprese, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non regala grandi momenti romantici, tuttavia i partner potranno contare su un'eccellente capacità comunicate. In ufficio, nel frattempo, il momento potrebbe essere propizio per presentare un nuovo progetto.

Bilancia

Un oroscopo interessante, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia appare più frizzante del solito, grazie a uno spirito romantico che caratterizza i partner. Sul fronte più fisico del rapporto, però, serve una maggiore inventiva. In ambito lavorativo, nel frattempo, meglio non sollevare polemiche per questioni futili.

Scorpione

Sette giorni mediamente stabili, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non offre grandi spazi di sperimentazione, tuttavia si potrà instaurare con il partner una comunicazione decisamente edificante. In ufficio, invece, spazio ai compiti più creativi.

Sagittario

Settimana ancora rallentata, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa risulta ancora caratterizzata da un calo del romanticismo, controbilanciato però da un miglioramento sul versante fisico del rapporto. In ufficio è giunto il momento di prendere delle decisioni importanti, soprattutto relative alla carriera.

Capricorno

Un oroscopo soddisfacente, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati nel Capricorno. L'ambito amoroso richiede maggiore attenzione alla comunicazione fra i partner, dedicando un ascolto maggiore alle esigenze della persona amata. Sul fronte professionale, invece, gratificazioni economiche in arrivo.

Acquario

Settimana leggera, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una grande malizia, utile ai partner per sperimentare delle fantasie per molto tempo taciute. In ufficio, nel frattempo, vi sarà modo di mostrare la propria creatività e una vincente inventiva.

Pesci

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia garantisce una buona sintonia fra i partner, ma potrebbe mancare la giusta grinta sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, è tempo di rinnovare alcune routine ormai vetuste.