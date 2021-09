Oroscopo settimana dal 13 al 19 settembre 2021

Ariete

Un oroscopo poco energico, quello proposto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia può approfittare di un maggiore romanticismo, ma i partner potrebbero apparire poco fantasiosi nell'intimità. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere importanti entrate economiche.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, ma ai partner non mancherà il desiderio di mettere in pratica alcune inedite fantasie. In ambito lavorativo, nel frattempo, non bisognerà sollevare polemiche con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana intrigante, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre una maggiore malizia ai partner, pronti a lanciarsi in numerosi momenti passionati. L'ambito professionale richiede invece maggiore attenzione, anche se potrebbero giungere delle importanti gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa non sembra particolarmente romantica, ai partner sarà infatti richiesto di migliorare il loro dialogo. In ufficio, nel frattempo, è necessario evitare di procrastinare una consegna importante.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia regala uno slancio malizioso in più ai partner, tuttavia potrebbe mancare un pizzico di romanticismo in più. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario prestare attenzione alle spese inutili.

Vergine

Settimana abbastanza promettente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un buon romanticismo agli innamorati, tuttavia il fronte passionale del rapporto potrebbe apparire deludente. In ufficio, nel frattempo, è necessario migliorare il dialogo con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo molto energico, quello promesso dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia appare maliziosa e passionale, con molti innamorati pronti a dichiarare le loro fantasie più recondite. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare delle novità in fatto di contratti.

Scorpione

Sette giorni molto emozionanti, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si caratterizza per uno spiccato romanticismo, che permetterà ai partner anche di pensare a un passo importante per il loro rapporto. In ufficio, nel mentre, si suggerisce calma per evitare battibecchi per questioni futili.

Sagittario

Settimana senza grandi intoppi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre dei momenti di passione in più, mentre più latitante sembra essere il versante romantico del rapporto. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo non particolarmente ricco, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa appare più romantica rispetto al solito, ma i partner potrebbero faticare nel trovare sintonia sul versante più passionale del rapporto. In ufficio, nel mentre, è meglio non lanciarsi in facili discussioni.

Acquario

Sette giorni fortunati, quelli promessi dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia diventa più maliziosa e passionale, con i partner pronti a sperimentare delle inedite fantasie. In ambito lavorativo, invece, vi è la possibilità di ottenere un'importante promozione.

Pesci

Settimana abbastanza tranquilla, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non offre grandi situazioni romantiche, tuttavia i partner potranno approfittare di una passione più esplicita. In ufficio, invece, meglio concentrarsi sui compiti più creativi.