Oroscopo settimana dal 14 al 20 dicembre 2020

Ariete

Un oroscopo di rinnovamento, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita amorosa diventerà improvvisamente più romantica, ma non mancheranno nemmeno i momenti di famelica passione per gli innamorati. Sul lavoro, invece, sta per cominciare un periodo di intensa creatività.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli previsti per il Toro dalle stelle. La vita amorosa non si rivela particolarmente intrigante, tuttavia i partner potranno comunque approfittare di pacifici momenti. Il periodo non è invece ideale per avanzare pretese sul fronte lavorativo.

Gemelli

Settimana di piccoli rallentamenti, quella voluta dai Pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non si rivelerà particolarmente romantica, inoltre bisognerà prestare attenzione al dialogo con la persona amata. In ufficio, nel frattempo, rimane una buona grinta e una gioiosa creatività.

Cancro

Un oroscopo di buone prospettive, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. L'amore vedrà una piccola spinta grazie al termine di due fastidiose opposizioni, tuttavia bisognerà impegnarsi molto nel dialogo con il partner. In ambito lavorativo, invece, meglio evitare battibecchi per questioni futili.

Leone

Sette giorni un po' noiosi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La grinta continuerà a caratterizzare l'ambito amoroso, con anche buone possibilità sul versante più intimo del rapporto. Più complessa è la vita lavorativa, dove potrebbero palesarsi degli intoppi di troppo.

Vergine

Settimana non particolarmente intensa, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si rivela poco maliziosa, con i partner forse distratti dai mille impegni tipici del periodo natalizio. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, sarà necessario prestare attenzione alle finanze.

Bilancia

Sette giorni di alti e bassi, ma con ottime prospettive di miglioramento, quelli in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si rinnova con una maggiore sintonia mentale fra i partner, tuttavia molto deve essere ancora fatto sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, invece, spazio a nuove prospettive per risolvere vecchi problemi.

Scorpione

Settimana mediamente calma, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera di coppia non rivela grandi intoppi, ma rischia di risultare troppo sbilanciata sul fronte fisico del rapporto. In ufficio, invece, piccole novità potrebbero essere in arrivo a ridosso con il weekend.

Sagittario

Un oroscopo di grande rinnovamento, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La coppia evolverà grazie a un rinnovato romanticismo, utile ai partner per ritrovare dei sentimenti che si credevano ormai perduti. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero giungere voci positive in materia di stipendi.

Capricorno

Sette giorni caratterizzati da piccoli rallentamenti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia potrebbe non garantire una grande intimità fra i partner, anche se il livello di dialogo rimarrà comunque apprezzabile. In ufficio, invece, non sarà più sufficiente affidarsi unicamente alla fortuna.

Acquario

Un oroscopo di grandi novità, quello che le stelle hanno deciso di regalare al segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si rinnova con un inedito romanticismo, mentre i single si sentiranno più propensi a lanciarsi nella conquista. Sul fronte professionale, invece, incomincerà un lungo periodo di importanti soddisfazioni.

Pesci

Settimana senza grandi contraccolpi, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa richiede qualche sforzo in più per migliorare la comunicazione con il partner, negli ultimi giorni un po' sopita. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di tracciare un bilancio onesto di fine anno.