Oroscopo settimana dal 14 al 20 settembre 2020

Ariete

Un oroscopo ancora molto energico, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. L'ambito amoroso si caratterizza per un buon romanticismo, anche se i partner potrebbero incontrare piccoli problemi di comunicazione. In ufficio, spazio invece alla creatività.

Toro

Settimana maliziosa, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia non risulta particolarmente romantica, ma vi saranno momenti di improvvisa passione, anche per i single in cerca di avventure. Sul lavoro, è tempo di programmare un nuovo progetto.

Gemelli

Sette giorni mediamente tranquilli, non privi di piccole sorprese, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La coppia appare romantica e affiatata, tuttavia le possibilità di sperimentazione non risulteranno frequenti. In ambito professionale, nel frattempo, il momento è adatto per pensare a un cambio di rotta.

Cancro

Settimana un po' stanca, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non risulta particolarmente romantica, anche se i partner potranno approfittare di fugaci momenti di passione. In ambito lavorativo, nel frattempo, bisognerà far attenzione a contratti e compensi.

Leone

Un oroscopo dedicato al romanticismo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia appare molto affiatata, con i partner pronti a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Qualche intoppo in più in ufficio, dove bisognerà dimostrare grande dote di ascolto verso colleghi e superiori.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa si caratterizza per una rinnovata passione, che spingerà i partner verso la scoperta di inedite fantasie. Sul fronte professionale, nel frattempo, è meglio evitare di dimostrarsi troppo critici nei confronti di colleghi e superiori.

Bilancia

Settimana interessante, ma con qualche sfida da superare, quella in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa regala grande capacità comunicativa fra gli innamorati, tuttavia potrebbe mancare la grinta giusta sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, invece, è giunto il momento di rinnovare la propria routine.

Scorpione

Un oroscopo abbastanza tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non offre un enorme romanticismo, tuttavia i partner compenseranno lanciandosi in una sperimentazione decisamente più fisica. Sul lavoro, nel frattempo, sono in arrivo piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Sette giorni altalenanti, ma senza grandi proccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una buona grinta, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, tuttavia, potrebbero verificarsi delle piccole tensioni con colleghi e superiori.

Capricorno

Settimana intrigante, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso risulta tranquillo e rilassato, anche se i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione. In ufficio, invece, sono in arrivo importanti notizie.

Acquario

Un oroscopo un po' stanco, ma privo di grandi turbamenti, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia potrebbe rivelarsi poco romantica, tuttavia i single potrebbero approfittare di un'inedita e fugace passione. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario riordinare le proprie priorità.

Pesci

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso si rivela un po' noioso, con i partner chiamati a rinnovare la comunicazione reciproca e la passione. Più rilassata la vita in ufficio: si potrà approfittare di una grandissima creatività.